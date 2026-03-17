Шаңырақ күні: четвертый день декады Наурызнама

Культура и общество
17 марта в Казахстане отмечается «Шаңырақ күні» – четвертый день общенациональной декады Наурызнама

Фото: Минкультуры РК

Этот день посвящен семье, преемственности поколений, уважению к старшим и укреплению семейных ценностей. Символом дня выступает «шаңырақ» – образ дома, единства и продолжения рода.

В этот день особое внимание уделяется семейной тематике, популяризации традиций воспитания, уважению к старшему поколению и укреплению института семьи. На площадках учреждений культуры проходят мероприятия, направленные на сохранение духовных и нравственных ценностей, связанных с семьей, домом и преемственностью поколений.

Основные события «Шаңырақ күні» широко представлены в столице и регионах страны. В Астане всех студентов колледжей заселяют в новое общежитие на 1 000 мест, у монумента «Байтерек» пройдет свадебная церемония для 50 семей в национальном стиле, во Дворце единоборств имени Ж. Ушкемпирова организованы флешмоб и игра «Алтын асық» с участием 3000 школьников, а в Музыкальном театре юного зрителя проходит вечер «Бақытты шаңырақ жыры» с участием 18 семейных пар.

В Шымкенте на территории «Арбата» проходят обучающие и интерактивные мероприятия по искусственному интеллекту, викторины и интеллектуальные игры, а также семейный конкурс «Робо-шаңырақ». В Акмолинской области организованы церемонии бракосочетания молодых семей в Бурабайском районе и районный фестиваль «Наурыз-Party».

В Костанайской области проходит VII Международный фестиваль хореографического искусства «Наурыз достарын шақырады», в Северо-Казахстанской области – акция «Наурыз аулаларда», а в Карагандинской области – семейные фестивали, конкурсы «Алтын шаңырақ» и «Күміс кереге», а также тематические культурные встречи.

В Мангистауской области организованы чествование образцовых семей, мастер-классы по искусственному интеллекту и турнир по дрон-футболу, а в Актюбинской области проходит акция «Наурыз – Базарлық» и концерт «Роза шақырады».

Таким образом, Шаңырақ күні в рамках Наурызнама раскрывается как день, в котором семейные ценности, традиции и современные общественные форматы объединяются вокруг идеи единства, уважения и преемственности поколений.

#Наурызнама #декада

