Сегодня в Казахстане отмечается «Жаңару күні» – шестой день общенациональной декады Наурызнама, посвященный обновлению, созиданию и стремлению к переменам. Его содержание связано с идеями развития, бережного отношения к окружающей среде, а также внутреннего обновления общества через добрые дела и совместные инициативы

В центре программы – мероприятия республиканских организаций культуры. В Национальном центральном музее РК пройдет культурно-познавательное мероприятие «Нұр себеле, Ұлыстың ұлы күні», направленное на популяризацию традиций и духовных ценностей. В Центре сближения культур будет организован субботник «Жаңаруды – тазалықтан бастайық», объединяющий участников вокруг идеи чистоты и ответственности за окружающую среду. В Атриуме и конференц-зале Национального музея пройдет культурная программа «Наурыз — жаңару мен бірліктің мерекесі», а в Республиканском академическом немецком драматическом театре будет организовано праздничное мероприятие в парке, посвященное теме весеннего обновления и молодежи.

Праздничные мероприятия проходят и в регионах страны. В разных городах будут организованы экологические акции, субботники, высадка деревьев, а также культурные и просветительские программы, объединяющие жителей вокруг идеи обновления и заботы о будущем. В Карагандинской области пройдет экологические инициативы и молодежные акции, в Акмолинской области организовываются мероприятия по благоустройству территорий, в Актюбинской области пройдут тематические программы и общественные акции, а в Мангистауской области реализуются проекты с участием молодежи и волонтеров.

Таким образом, «Жаңару күні» в рамках Наурызнама раскрывается как день, в котором идеи обновления, ответственности и общественного участия находят отражение в конкретных делах, объединяющих людей вокруг ценностей развития и созидания.