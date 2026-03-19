Жаңару күні: шестой день декады Наурызнама

Культура и общество
125

Сегодня в Казахстане отмечается «Жаңару күні» – шестой день общенациональной декады Наурызнама, посвященный обновлению, созиданию и стремлению к переменам. Его содержание связано с идеями развития, бережного отношения к окружающей среде, а также внутреннего обновления общества через добрые дела и совместные инициативы

Фото: пресс-служба МКИ РК

В центре программы – мероприятия республиканских организаций культуры. В Национальном центральном музее РК пройдет культурно-познавательное мероприятие «Нұр себеле, Ұлыстың ұлы күні», направленное на популяризацию традиций и духовных ценностей. В Центре сближения культур будет организован субботник «Жаңаруды – тазалықтан бастайық», объединяющий участников вокруг идеи чистоты и ответственности за окружающую среду. В Атриуме и конференц-зале Национального музея пройдет культурная программа «Наурыз — жаңару мен бірліктің мерекесі», а в Республиканском академическом немецком драматическом театре будет организовано праздничное мероприятие в парке, посвященное теме весеннего обновления и молодежи.

Праздничные мероприятия проходят и в регионах страны. В разных городах будут организованы экологические акции, субботники, высадка деревьев, а также культурные и просветительские программы, объединяющие жителей вокруг идеи обновления и заботы о будущем. В Карагандинской области пройдет экологические инициативы и молодежные акции, в Акмолинской области организовываются мероприятия по благоустройству территорий, в Актюбинской области пройдут тематические программы и общественные акции, а в Мангистауской области реализуются проекты с участием молодежи и волонтеров.

Таким образом, «Жаңару күні» в рамках Наурызнама раскрывается как день, в котором идеи обновления, ответственности и общественного участия находят отражение в конкретных делах, объединяющих людей вокруг ценностей развития и созидания.

#Наурызнама #декада

Популярное

Все
Семилетие созидания и развития
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
«Кайрат» возглавил турнирную таблицу
Агния Барто – голос детства
Играя на струнах души
В Шымкенте прошел республиканский конкурс «Жарапазан Fest»
Уверенность в завтрашнем дне
Вдохновленные весной
Возрождается природа, строит планы человек
Тенденции и перспективы госслужбы
Игра, объединяющая поколения
Гостей встречает аул
Помнить о духовных скрепах
Современная и ориентированная на человека
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Повышен уровень защиты
Тема встречи – обсуждение итогов референдума
В интересах кибербезопасности
Отмечены высокими наградами
Цифровой помощник учителя
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
В Атырау начал работу особенный магазин
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
Победы на турнире Alem Cup
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
МЧС внедряет дроны с ИИ для спасательных операций
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Весна начинается с рукопожатия
На реках начали дробление льда
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Слово о замечательном человеке
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску

Читайте также

«Алтын әже»: талантливые бабушки со всего Казахстана приеха…
Шаңырақ күні: четвертый день декады Наурызнама
Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: третий день декады Н…
Қайырымдылық күні: второй день декады Наурызнама

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]