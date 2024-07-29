Изменение цен на продукты за неделю обсудили в правительстве РК

Сельское хозяйство , Экономика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По итогам прошедшей недели наблюдается снижение цен по 8 товарам

Фото: пресс-служба правительства РК

Под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина состоялось совещание, на котором обсудили текущую ситуацию с продовольственными запасами и ценами в стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Так, по итогам прошедшей недели наблюдается снижение цен по 8 товарам: яйцо – 0,7%, кефир – 0,5%, масло сливочное и крупа гречневая – 0,4%, рис и мука – 0,2%, сахар и рожки – 0,1%. Средний индекс цен на хлеб, молоко, творог, говядину и соль стабилен.

Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова проинформировала, что в семи регионах, включая Алматы, Актюбинскую, Карагандинскую, Кызылординскую, Западно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую области и Жетысу, индексы цен остаются стабильными. Снижение наблюдается в 6 регионах: Улытау – 0,4%, Шымкенте и Павлодарской области – на 0,2%, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях – на 0,1%.

Для стабилизации цен на социальные овощи в период межсезонья в регионах заключили контракты на 137,9 тыс. тонн. Практически все регионы законтрактовались на осень-зиму по моркови и луку, немногим меньше – по картофелю и капусте.

«По моркови контракты СПК составляют 22,1 тыс. тонн, это 115% от рекомендуемого объема потребности, по луку – 24,2 тыс. тонн, или 169% от потребности, по картофелю – 74,3 тыс. тонн, или 94%, по капусте – 17,1 тыс. тонн, на 85%», — отметил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы.

Подводя итоги совещания, Серик Жумангарин поручил регионам, где наблюдается низкая доля контрактации овощей на осень-зиму, усилить работу по заключению форвардных договоров для недопущения роста цен.

#цены #продукты #неделя

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