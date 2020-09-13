Изнасилование собак: директора "Астана-Ветсервис" отстранили от работы

Директора КГП на ПХВ "Астана-Ветсервис" отстранили от работы, передает Kazpravda.kz
Главу предприятия отстранили через день после поступления заявления в полицию о изнасиловании собак в изоляторе.
"На период служебной проверки, инициированной акиматом Нур-Султана, директор "Астана Ветсервис" отстранен от работы. По поручению акима столицы по факту жестокого обращения с беспризорными животными будет проведена независимая экспертиза. Виновных привлекут к строгой ответственности", - говорится в сообщении акимата Нур-Султана в Facebook.
Напомним, 6 сентября волонтеры обнаружили четырех собак с массивными разрывами половых органов в изоляторе для отловленных собак и кошек Нур-Султана.
"6 сентября 2020 года на базе изолятора для отловленных собак и кошек по адресу переулок Аксумбе 1 волонтерами нашего фонда были обнаружены четыре изнасилованные собаки с массивными разрывами половых органов. Одну, с обильным кровотечением мы сразу отвезли в клинику. 7 сентября мы отвезли еще трех собак в клинику и обратились в полицию. 8 сентября мы получили медзаключение, которое подтвердило факт насилия сексуального характера над всеми четырьмя собаками в изоляторе", – говорится в сообщении.
Отмечается, что руководство "Астана Ветсервис" устно уведомили о зверствах 8 сентября. На следующий день уже уведомили письменно.
"А теперь факты, чтобы никто не сказал,что мы все придумываем и зоофилии нет в Казахстане. 6 сентября при обработке собак от блох в самом дальнем загоне мы обнаружили четырех собак с рваными ранами влагалища, видными невооруженным взглядом. У одной из них было обильное кровотечение. Собаки в этом загоне живут давно,большая часть более двух лет, туда отделены именно суки,большей частью стерильные. Две из четырех сук стерилизованы, виден шов. У двух других, возможно, тоже шов. В клинике у суки во влагалище были обнаружены опарыши,остановили кровотечение,почистили рану. 7 сентября на осмотр повезли остальных трех сук", – дополнили волонтеры.
По их словам, при осмотре главврач подтвердил, что у всех четырех одинаковые раны, нанесенные тупым предметом с выступами по всему периметру.
Ветеринары также сообщили, что у всех четырех собак одинаковые раны. Увечья были нанесены с разницей в несколько дней.
Главу предприятия отстранили через день после поступления заявления в полицию о изнасиловании собак в изоляторе.
"На период служебной проверки, инициированной акиматом Нур-Султана, директор "Астана Ветсервис" отстранен от работы. По поручению акима столицы по факту жестокого обращения с беспризорными животными будет проведена независимая экспертиза. Виновных привлекут к строгой ответственности", - говорится в сообщении акимата Нур-Султана в Facebook.
Напомним, 6 сентября волонтеры обнаружили четырех собак с массивными разрывами половых органов в изоляторе для отловленных собак и кошек Нур-Султана.
"6 сентября 2020 года на базе изолятора для отловленных собак и кошек по адресу переулок Аксумбе 1 волонтерами нашего фонда были обнаружены четыре изнасилованные собаки с массивными разрывами половых органов. Одну, с обильным кровотечением мы сразу отвезли в клинику. 7 сентября мы отвезли еще трех собак в клинику и обратились в полицию. 8 сентября мы получили медзаключение, которое подтвердило факт насилия сексуального характера над всеми четырьмя собаками в изоляторе", – говорится в сообщении.
Отмечается, что руководство "Астана Ветсервис" устно уведомили о зверствах 8 сентября. На следующий день уже уведомили письменно.
"А теперь факты, чтобы никто не сказал,что мы все придумываем и зоофилии нет в Казахстане. 6 сентября при обработке собак от блох в самом дальнем загоне мы обнаружили четырех собак с рваными ранами влагалища, видными невооруженным взглядом. У одной из них было обильное кровотечение. Собаки в этом загоне живут давно,большая часть более двух лет, туда отделены именно суки,большей частью стерильные. Две из четырех сук стерилизованы, виден шов. У двух других, возможно, тоже шов. В клинике у суки во влагалище были обнаружены опарыши,остановили кровотечение,почистили рану. 7 сентября на осмотр повезли остальных трех сук", – дополнили волонтеры.
По их словам, при осмотре главврач подтвердил, что у всех четырех одинаковые раны, нанесенные тупым предметом с выступами по всему периметру.
Ветеринары также сообщили, что у всех четырех собак одинаковые раны. Увечья были нанесены с разницей в несколько дней.