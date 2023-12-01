Израиль освободил седьмую группу палестинских заключенных

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По информации Al Jazeera, Израиль освободил группу палестинских заключенных из 30 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: @motaz_azaiza

Израиль освободил седьмую группу палестинских заключенных из 30 человек, автобус с ними выехал из израильской тюрьмы Офер, передает телеканал Al Jazeera.

"Автобус с освобожденными палестинскими пленниками покинул тюрьму Офер в сопровождении группы Красного Креста", - сообщил корреспондент телеканала.

По данным ТВ, автобус с освобожденными направляется в город Бейтуния в Палестинской автономии.

В опубликованном в четверг в Telegram-канале ХАМАС списке освобождаемых значились восемь женщин и двадцать два подростка.

Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (11.00 по времени Астаны), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.

 

 

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