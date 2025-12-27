Израиль стал первой страной, официально признавшей отколовшийся от Сомали Сомалиленд независимым государством, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Getty images

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар написал в соцсети X, что стороны установят «полные дипломатические отношения, включая назначение послов и открытие посольств».

«Поручил своему министерству предпринять немедленные действия для институционализации связей между нашими двумя странами в целом ряде областей», — добавил он.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен немедленно расширить сотрудничество с Сомалилендом в сферах сельского хозяйства, здравоохранения и технологий.

Президент самопровозглашенного Сомалиленда Мохамед Абдуллахи назвал решение Израиля историческим моментом. Он также сообщил, что Сомалиленд присоединится к «соглашениям Авраама» — серии договоренностей между Израилем и преимущественно мусульманскими странами о взаимном признании и установлении дипломатических отношений, которые продвигает администрация Трампа.

Международно признанный президент Сомали Хамза Абди Барре назвал шаг Израиля преднамеренным посягательством на суверенитет его страны.

Решение Израиля осудили министры иностранных дел Египта, Турции и Джибути в рамках четырехстороннего телефонного разговора со своим сомалийским коллегой. Они предостерегли от односторонних шагов, подрывающих стабильность и создающих структуры, параллельные государственным институтам Сомали. Также министры указали, что признание независимости частей суверенных государств создает опасный прецедент с точки зрения международного права и Устава ООН.

Отдельно они заявили, что отвергают любые планы перемещения палестинского населения за пределы его родины.

Израиль в последние годы пытался нормализовать отношения со странами Африки и Ближнего Востока, но этому помешали его войны в Газе и против Ирана.

Международно признанная территория Сомали охватывает все побережье Африканского рога, но в реальности правительство в Могадишо контролирует лишь малую часть страны. Северная половина находится под контролем двух сепаратистских образований — Сомалиленда и Пунтленда, между которыми сохраняются значительные спорные зоны.

Самопровозглашенная республика Сомалиленд появилась в 1991 году в ходе войны против сомалийского диктатора Сиада Барре. Здесь живут почти шесть миллионов человек; регион занимает стратегическое положение на побережье Аденского залива, имеет собственную полицию, валюту и паспорта. На протяжении десятилетий Сомалиленд оставался в изоляции и нередко оказывался в центре территориальных споров с участием Сомали, Эфиопии и Египта.

В прошлом году Эфиопия, лишенная выхода к морю, подписала с Сомалилендом соглашение об аренде участка побережья для строительства порта и военной базы. Это вызвало неодобрительную реакцию Сомали.