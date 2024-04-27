Изучать язык нужно в ауле

В своем выступлении на ХХХІІІ сессии АНК «Единство. Созидание. Прогресс» Президент Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость всестороннего развития государственного языка, который со временем станет языком межэтнического общения.

В тот же день Глава государства вручил награды людям, которые по своей инициативе очень хорошо овладели казахским языком и, более того, популяризируют его в нашем обществе. Одной из награжденных стала учитель столичной школы № 2 Елизавета Шнайдер, которая за заслуги в укреплении мира, а также за развитие государственного языка награждена орденом «Достық» ІІ степени. Подробнее об учителе и его жизненном пути читайте в нашем блиц-интервью.

– Елизавета Александровна, Вы преподаете казахский язык много лет. Что повлияло на выбор Вашего призвания?

– Родом я из села Тегистик Теренкольского райо­на Павлодарской области. В ауле жили только казахи, нас, немцев, было всего две семьи.

Можно сказать, казахский язык вошел в нашу жизнь естественным образом. Мы общались на нем с соседскими детьми, да и отец чаще всего говорил по-казахски в семье. На выбор профессии тоже повлиял папа. Когда мы были маленькими, он приносил из библиотеки книги казахских авторов, вместе их читали, обсуждали. Он всегда говорил, что за этим языком стоит будущее в нашей стране.

Самое интересное – в ауле, где прошло мое детство, никогда не обсуждали, кто какой национальности. Мы, дети, тоже не задумывались о том, что между нами есть какие-то различия. С этим вопросом я столкнулась впервые в городе, когда начала учиться в старших классах – многих очень удивляло, что я, немка, хорошо говорю по-казахски. Для меня же это было вполне естественно.

На овладение языком, конечно, очень сильно влияет среда, а второй аспект – жизненная необходимость. Если две эти составляющие совпадают, каждый человек может выучить любой язык.

Мы знаем огромное количество программ по изу­чению английского, когда учеников или студентов по обмену отправляли в семьи носителей языка, и это погружение давало высокие результаты. Неплохо было бы и современных детей во время летних каникул отправлять, например, в аулы, организуя языковые лагеря с полным погружением. Это очень эффективный метод.

Школьный урок длится сорок минут, потом ребенок выходит из класса и погружается в русскоязычную среду, причем это беда не только русскоязычных, но и казахскоязычных школ. И у учителя практически нет инструментов воздействия на ребенка вне учебных аудиторий.

Чтобы самостоятельно прео­долеть этот барьер, нужно обладать очень большой самодисциплиной и мотивированностью. Погружение в языковую среду решает этот вопрос гораздо эффективнее, поэтому я призываю говорить друг с другом по-казахски.

Конечно, с каждым годом и родителей и детей некоренной национальности, проявляющих большой интерес к изучению государственного языка, становится больше. Ребята просят дополнительные уроки, хотят переходить в более сильные группы, ибо понимают, что казахский язык необходим для успешной самореализации.

– Вы принимали участие в XXXIII сессии Ассамблеи народа Казахстана. На чем, по Вашему мнению, сегодня строится казахстан­ская идентичность, и отвечает ли АНК современным запросам общества?

– Самая главная заслуга Ассамблеи народа Казахстана, на мой взгляд, – предоставление реальной возможности всем этносам, живущим в Казахстане, изучать свои культуру и язык. Это фундамент таких понятий, как «свобода» и «равенство».

Когда гражданина не ограничивают в правах, в его душе рождается ответное чувство благодарности и уважения. На этом, по моему мнению, и основывается сегодня казахстанская идентичность – на общем уважении к стране, в которой мы живем. Когда-то эта страна приютила нас, дала хлеб и воду, возможность выжить и встать на ноги, и мы не должны этого забывать.

Создание АНК на заре независимости открыло большие возможности перед представителями всех национальностей. Это вовсе не закостенелая организация, а живой организм, который работает в каждом регионе страны.

Безусловно, с течением времени ее задачи меняются, ибо меняется и казахстанское общество. Сегодня перед АНК ставятся новые цели. Это продемонстрировала и XXXIII сессия ассамблеи, которая стала масштабной структурой, осуществляющей разные виды деятельности. Это и волонтерское движение, которое показало свою зрелость в период паводков, и меценатство, с помощью которого снимаются уже не только частные вопросы в регионах, а ведется системная работа в партнерстве с государством. Это институт медиации, где каждый гражданин может получить помощь в защите своих прав.

Сейчас все реже мы говорим о культурной самодеятельности, когда речь идет об АНК. Чаще понимаем под этим институтом эффективный механизм взаи­модействия государства с гражданским обществом.