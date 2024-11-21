Извержение вулкана началось в Исландии

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Как сообщает исландская телерадиокомпания RUV, в связи с извержением, власти приняли решение об эвакуации города Гриндавик и знаменитого геотермального спа-комплекса «Блю-Лагун», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру.

«Извержение произошло в области кратеров Сундхнуксгигар», – указано в сообщении.

Согласно информации телеканала, извержение началось в 23:24 20 ноября.

Как отмечается, служба гражданской обороны объявила чрезвычайное положение в связи с извержением вулкана.

На исландской территории расположено 33 активные вулканические системы. С 2021 года полуостров Рейкьянес стал свидетелем нескольких извержений: в марте 2021 года, в августе 2022 года, а также в июле 2023 года, и в январе, марте, мае и августе 2024 года.