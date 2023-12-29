К 22 годам колонии за изнасилование двоих детей приговорили павлодарца

В Павлодаре осудили педофила, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу СМУС области

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

А. оказался на скамье подсудимых за изнасилование и насильственные действия сексуального характера с применением насилия к несовершеннолетней Б. и малолетней Ч. (пункт 1 части 3-1 статьи 120, часть 4 статьи 121, часть 4 статьи 120 УК РК).

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании, поэтому его обстоятельства не оглашаются.

Прокурор просил назначить подсудимому по совокупности преступлений 24 года лишения свободы.

Потерпевшие полностью поддержали государственного обвинителя.

А. же вину не признал, просил суд его оправдать.

Однако вина мужчины доказана показаниями потерпевших и свидетелей, проведенными экспертизами и другими доказательствами.

«Ввиду отсутствия судимости и отягчающих наказание обстоятельств суд назначил А. окончательно по совокупности преступлений 22 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также ему отныне нельзя занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с детьми», – озвучили приговор в суде.

Приговор в силу не вступил.