К 5 годам осудили бывшего гендиректора ТОО "Алматыэлектротранс"

Суд признал его виновным в покушении на мошенничество в крупном размере.

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В Алматы осудили бывшего гендиректора ТОО "Алматыэлектротранс" Бекмырзу Игенбердинова, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Судом установлено, что в сентябре 2022 года И., будучи назначенным на должность генерального директора ТОО «А» в сфере пассажирских перевозок со 100% участием государства, покушался похитить денежные средства ТОО «Г» и «К» в сумме 130 000 000 тенге.

«В период с 2020 г. по 2022 г. между ТОО «А» и «Г», «К» были заключены договора по поставке запасных частей и расходных материалов для имеющихся подвижных единиц. В указанный период ТОО «Г» и «К», в адрес ТОО «А» поставили запасные части и расходные материалы на сумму 5 128 132 504 тенге. Однако, в силу существующей у ТОО кредиторской задолженности по приоритетным удовлетворениям требований, обязательства перед поставщиками ТОО «К» и ТОО «Г» оставались частично неисполненными. Из-за несвоевременной оплаты денежных средств, общая сумма задолженности ТОО «А» на сентябрь 2022 года составила 2 457 555 809 тенге. После чего, в адрес ТОО «А» были совершены исполнительные надписи на сумму 1 320 669 508 тенге долговых обязательств, с выставлением инкассовых распоряжений на счета товарищества», – говорится в сообщении.

По данным суда, в сентябре 2022 года И., приступив к выполнению своих обязанностей генерального директора ТОО «А», пригласил на встречу представителей ТОО «Г» и «К».

В ходе беседы представители поставщиков уведомили И., что помимо существующих ограничений, наложенных на основании исполнительных надписей нотариуса, у ТОО «А» перед ними имеются дополнительные обязательства на сумму 1 136 886 301 тенге, которые не обосновано не признаны прежним руководством.

«После чего, И. будучи неосведомленным о наличии указанных обязательств, задался преступным умыслом, направленным на хищение имущества представителей ТОО, а именно запросил от последних денежные средства в сумме 130 000 000 тенге под гарантию выплаты дополнительных обязательств. Впоследствии своих действий доверенное лицо И. было задержано сотрудниками Антикоррупционной службы по городу Алматы, в связи с чем, И. по независящим от него обстоятельствам не смог получить и распорядиться требуемыми денежными средствами в сумме 130 000 000 тенге», – добавили в суде.

Отмечается, что при назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, наличие на иждивении подсудимого малолетних детей. Отягчающих обстоятельств органами досудебного разбирательства не вменено.

«Приговором суда И. признан виновным в покушении на мошенничество в крупном размере и с учетом правил назначения наказания предусмотренными ст.56 и ст.55 ч.2 УК осужден к 5 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе», – заключили в пресс-службе.

Приговор не вступил в законную силу.