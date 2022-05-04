Выступая на заседании Ассамб­леи народа Казахстана, Президент Касым-Жомарт Токаев затронул волнующие общество ключевые общественно-политические вопросы. Остановился, в частности, на предлагаемых изменениях в Конституцию. Глава государства предложил для внесения основополагающих поправок в Основной закон провести республиканский референдум.

Я думаю, что предстоящий плебисцит является одним из важнейших демократических способов выразить свою позицию по этому вопросу для граждан Казахстана.

Так как я тоже являюсь граж­данином Казахстана, то меня лично интересуют вопросы усиления самоуправления местных исполнительных органов власти в регионах. Намечающиеся реформы, думаю, дадут новый виток для их развития. Население сможет четко ставить задачи перед местными исполнительными органами власти и следить за их исполнением. Один из ключевых моментов – это усиление роли Парламента и мас­лихатов, что даст новый импульс развитию регионов.

Кроме того, Глава государства инициировал изменения в Конституцию, касающиеся его отказа от членства в партии в период исполнения президентских полномочий. Это, я думаю, даст возможность другим нашим партиям в открытой конкурент­ной борьбе выявить наиболее востребованных людей, готовых прийти во власть без использования административных рычагов.

В будущем акимы областей наверняка также приостановят свое членство в партиях в период исполнения своих служебных обязанностей, и на местах работа будет такой же, как в центре, – усилится конкуренция среди партий и людей, желающих баллотироваться в местные представительные органы.