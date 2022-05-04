Свежий выпуск К демократии – через общенародный референдум 4 мая 2022 г. 8:23 Аян Сакошев, эксперт-исследователь Казахстанского института общественного развития Выступая на заседании Ассамблеи народа Казахстана, Президент Касым-Жомарт Токаев затронул волнующие общество ключевые общественно-политические вопросы. Остановился, в частности, на предлагаемых изменениях в Конституцию. Глава государства предложил для внесения основополагающих поправок в Основной закон провести республиканский референдум. Я думаю, что предстоящий плебисцит является одним из важнейших демократических способов выразить свою позицию по этому вопросу для граждан Казахстана. Так как я тоже являюсь гражданином Казахстана, то меня лично интересуют вопросы усиления самоуправления местных исполнительных органов власти в регионах. Намечающиеся реформы, думаю, дадут новый виток для их развития. Население сможет четко ставить задачи перед местными исполнительными органами власти и следить за их исполнением. Один из ключевых моментов – это усиление роли Парламента и маслихатов, что даст новый импульс развитию регионов. Кроме того, Глава государства инициировал изменения в Конституцию, касающиеся его отказа от членства в партии в период исполнения президентских полномочий. Это, я думаю, даст возможность другим нашим партиям в открытой конкурентной борьбе выявить наиболее востребованных людей, готовых прийти во власть без использования административных рычагов. В будущем акимы областей наверняка также приостановят свое членство в партиях в период исполнения своих служебных обязанностей, и на местах работа будет такой же, как в центре, – усилится конкуренция среди партий и людей, желающих баллотироваться в местные представительные органы.