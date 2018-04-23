​К единому биржевому пространству

Соглашение было подписано в рамках состоявшегося в Москве биржевого форума. Его основная задача – содействовать развитию единого Евразийского экономичес­кого пространства и формированию единого финансового рынка государств – членов ЕАЭС.

Главными целями сотрудничества KASE и Московской биржи являются предоставление взаимного доступа казахстанским и российским участникам торгов и инвесторам к биржевым рынкам, участие в создании инфраструктурной организации – центрального контрагента на биржевых и внебиржевых рынках Казахстана, предоставление торгово-клиринговых технологий Мос­ковской биржи для рынков KASE и передача опыта Московской биржи в части биржевой торговли, клиринга, управления рисками и создания новых биржевых инструментов.

– Реализация настоящего сог­лашения будет способствовать решению стратегических задач KASE по развитию биржевого рынка, внедрению новых биржевых продуктов, расширению инвесторской базы. Привлечение стратегического партнера в лице Московской биржи позволит модернизировать применяемые технологии и будет содействовать дальнейшей интеграции наших рынков в рамках ЕАЭС, – отметила председатель правления KASE Алина Алдамберген.

В свою очередь председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев подчеркнул, что партнерство с KASE является одним из важных этапов интеграции рынков ЕАЭС, призванных повысить привлекательность торговых площадок, улучшить ликвидность биржевых инструментов.

– Инвесторы наших стран получат доступ к новым инструментам и расширят возможности диверсификации, а эмитенты – новые источники капитала, – отметил глава российской биржевой площадки, которая занимает первое место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами.

Подписанное соглашение пре­дусматривает установление стратегического партнерства 2 бирж и в перспективе участие Московской биржи в капитале KASE. В настоящее время крупнейшим акционером KASE с 50,1% акций является Национальный банк РК. Остальные акции распределены среди участников финансового рынка.

Как известно, в соответствии с договором о ЕАЭС стороны взяли на себя обязательство к 2025 году сформировать общий финансовый рынок в банковской и страховой сферах, а также на рынке ценных бумаг. Ключевым документом, который будет регулировать интеграционные процессы на финансовом рынке стран ЕАЭС, станет Концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Проект документа совместно разработали регуляторы финансовых рынков государств – членов ЕАЭС и Евразийская экономическая комиссия.

– В документе определен правовой механизм создания общего рынка финансовых услуг, инструменты, способствующие его развитию. Это позволит обеспечить свободное движение капитала, активизацию инвестиционного сотрудничества, – отметил член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков.

Одним из структурных элементов концепции является «дорожная карта» по формированию единого биржевого пространства ЕАЭС. Ее проект состоит из 4 разделов и содержит все необходимые аспекты биржевой торговли финансовыми инструментами в странах союза. Это взаимный допуск брокеров и дилеров, взаимное признание и допуск финансовых инструментов, общая система раскрытия информации, электронное взаимодействие по унифицированным форматам и интегрированная система расчетов и клиринга.

Таким образом, заключение соглашения о партнерстве Казахстанской и Московской бирж является примером того, как участники финансовых рынков стран – участниц ЕАЭС готовятся к более тесному взаимодействию в меняющихся условиях.