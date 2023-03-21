К международным стандартам уголовной юстиции
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Игорь Рогов, председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК, член Венецианской комиссии Совета Европы от Республики Казахстан
Прошел ровно год после Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, и особый интерес для меня как председателя Комиссии по правам человека вызывает его правозащитный аспект. Особо хотел бы обратить внимание на раздел, где Президент говорит о защите прав человека в уголовном правосудии, в частности о необходимости уголовной ответственности за домашнее насилие, о борьбе с пытками. Полагаю, что в этом направлении проведена большая работа. И здесь очень важно было решить некоторые системные вопросы.