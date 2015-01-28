К награде представлен десантник за невероятное спасение сослуживца

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За спасение сослуживца казахстанский десантник Султан Сармурзаев представлен к государственной награде, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК. По информации ведомства, во время учебного прыжка спутались в воздухе парашюты двоих военнослужащих, один из десантников не растерялся и сумел раскрыть запасной купол.
"Военнослужащие 1-й десантно-штурмовой роты специального назначения войсковой части 28079 выполняли учебный прыжок с парашютом из самолета Ан-12. Уже находясь в небе, один из военнослужащих, ефрейтор Султан Сармурзаев, заметил, как в купол его парашюта случайно влетел его товарищ, который совершил прыжок на несколько секунд позже. В результате произошло схождение двух парашютов", – рассказывается в материале.
"Так как при схождении часто происходит "угасание" парашютов, мы буквально находились в свободном падении и уже приближались к земле. Тогда я предпринял попытку открыть свой запасной парашют. Он рассчитан на одного человека, поэтому нам оставалось только надеяться на удачное приземление. К счастью, парашют выдержал нас двоих", – цитирует пресс-служба слова Сармурзаева.
В настоящее время, отмечается в пресс-релизе, командованием воинской части военнослужащий представлен к государственной награде "Жауынгерлік ерлігі үшін".
"Схождение парашютов чаще всего происходит при групповых прыжках. Причиной могут послужить быстро меняющиеся потоки ветра. Попасть в подобного рода ситуацию может как начинающий, так и опытный парашютист. Здесь важно правильно отреагировать и выполнить действия по спасению согласно инструкции", – подчеркивается в распространенной информации.