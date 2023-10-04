К нарколаборантам нагрянула полиция в Алматинской области

В Алматинской области полиция ликвидировала крупную нарколабораторию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram начальника ДП региона Бауржана Аленова.

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Алматинской области

2 октября около 13:30 в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью ДП и отдела криминальной полиции УП Енбекшиказахского района в Болекском сельском округе выявили нарколабораторию по производству различных синтетических наркотиков.

«Во время спецоперации задержаны двое граждан 1974 и 1980 годов рождения.

В ходе обыска изъяты 18 канистр с прекурсорами, различные бочки с неизвестными химическими жидкостями, приспособления для изготовления наркотиков и другое. В банном помещении на полках изъято более 2 кг психотропного вещества, предположительно мефедрона», – проинформировал глава ДП.

Факт зарегистрирован по части 1 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Проводятся следственные действия с назначением необходимых экспертиз.

Подозреваемые дали признательные показания и водворены в ИВС, заключил Аленов.