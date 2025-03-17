К Наурызу сотни семей в Карагандинской области получают новое жильё

Новоселье
78

Первые новосёлы уже заселились в свои дома, а всего ключи от нового жилья получат 389 семей 

Фото: акимат Карагандинской области

В Балхаше в рамках Дня благотворительности декады «Наурызнама» 15 новых квартир передали многодетным матерям, малообеспеченным семьям и людям с инвалидностью. 

В Сарани ключи получили 110 семей. Среди них дети-сироты, многодетные семьи и представители социально уязвимых категорий. Эти квартиры выкупили у застройщика по государственной программе. 

— В Наурыз принято делиться добром, делать подарки. Символично, что мы в преддверии такого праздника получили важный для нас подарок — ключи от квартиры, — говорит Молдир Саликова, мать-одиночка из Сарани. 

Вручение ключей от новых квартир продолжится и в ближайшие дни. 19 марта в Караганде 180 семей справят новоселье, 20 марта в посёлке Доскей Бухар-Жырауского района ключи получат 60 семей, а 21 марта ещё 24 семьи станут обладателями нового жилья в Нуринском районе.

#Наурыз #жилье #Караганда #новоселье

Популярное

Все
Шесть лет прогресса: опубликованы результаты социально-экономического развития Казахстана
Казахстанский павильон открыли в Термезе
Хуситы нанесли ответные удары по американскому авианосцу USS Harry Truman
Алуа Балкибекова и Аида Абикеева выиграли золото ЧМ по боксу
Съемки нового фильма Наримана Туребаева стартовали в Алматы
Назым Кызайбай стала трехкратной чемпионкой мира по боксу
Касым-Жомарт Токаев поздравил Назым Кызайбай с исторической победой
День культуры и национальных традиций отмечают в Казахстане
Нелегальные мясные цехи выявляют полицейские по Казахстану
В Северной Македонии объявлен семидневный траур по погибшим в ночном клубе
Виктория Графеева и Ельдана Талипова завоевали серебро на ЧМ по боксу
От удобрений до автомобилей: 190 индустриальных проектов запустит Казахстан в этом году
Стартовал конкурс «ТОП – 100 студентов» колледжей Казахстана
Уровень Мирового океана стремительно растет
36 человек стали жертвами шторма в США
Сооснователь Telegram Павел Дуров покинул Францию и вылетел в ОАЭ
Фиктивные счета-фактуры на 640 млн тенге выписывал директор компании в Шымкенте
Первенство Азии по академической гребле пройдет в Туркестане
Военнослужащие Нацгвардии преподнесли астанчанкам неожиданный подарок
1000 скворечников установят в разных казахстанских регионах
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Как будут считать налоги казахстанцам в этом году
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Почти в 1 000 школах страны установлены современные предметные кабинеты
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Министр обороны Казахстана встретился с итальянским коллегой в Риме
Маулен Ашимбаев вручил награды победителям республиканского турнира по бочча
В Канаде избрали нового главу правительства
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы
Буран накрыл столицу
Чтобы половодье не застало врасплох
Взять в долг и ездить с этажа на этаж
США отменили 83% программ USAID
Новый рабочий график: в семи районах ВКО адаптировались к единому часовому поясу
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]