К Наурызу сотни семей в Карагандинской области получают новое жильё

Первые новосёлы уже заселились в свои дома, а всего ключи от нового жилья получат 389 семей

Фото: акимат Карагандинской области

В Балхаше в рамках Дня благотворительности декады «Наурызнама» 15 новых квартир передали многодетным матерям, малообеспеченным семьям и людям с инвалидностью.

В Сарани ключи получили 110 семей. Среди них дети-сироты, многодетные семьи и представители социально уязвимых категорий. Эти квартиры выкупили у застройщика по государственной программе.

— В Наурыз принято делиться добром, делать подарки. Символично, что мы в преддверии такого праздника получили важный для нас подарок — ключи от квартиры, — говорит Молдир Саликова, мать-одиночка из Сарани.

Вручение ключей от новых квартир продолжится и в ближайшие дни. 19 марта в Караганде 180 семей справят новоселье, 20 марта в посёлке Доскей Бухар-Жырауского района ключи получат 60 семей, а 21 марта ещё 24 семьи станут обладателями нового жилья в Нуринском районе.