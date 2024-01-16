К почве нельзя относиться как к грязи!

Климат – друг и враг

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 95% продуктов питания произво­дятся в почве. Вместе с тем около 40% почвенных угодий в мире деградировано, их качество и плодородие ухудшились.

Для Казахстана это тоже большая проблема. На сегодняшний день, по данным почвенных обследований, более 90 млн га сельскохозяйственных угодий подверглись эрозии, свыше 35 млн гектаров засолено и порядка 27 млн га, в основном пастбищ, деградировали. Эти тревожные цифры были озвучены участниками состоявшейся в Астане конференции «Почва и вода – основа жизни на Земле», приуроченной ко Всемирному дню почв.

Мероприятие было организовано при содействии регио­нального проекта ФАО⁄ГЭФ «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засолению ланд­шафтах сельскохозяйственного производства Центральной Азии и Турции» (ИСЦАУЗР-2).

Как отметил вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов, мероприятия Всемирного дня почв в 2023 году были направлены на повышение осведомленности о взаимосвязи между почвой и водой в достижении устойчивых агропродовольственных систем. По его словам, Президент нашей страны постоянно уделяет внимание вопросам рационального использования земельных ресурсов. В своей речи на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН он, в частности, подчеркнул, что климатическая повестка напрямую связана с глобальным кризисом в сфере продовольственной безопас­ности. И заявил о решимости использовать огромный сельскохозяйственный потенциал Казахстана для борьбы с глобальной продовольственной нестабильностью.

– Изменение климата – глобальная проблема, требующая совместных усилий мирового сообщества, – в свою очередь подчеркнул вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев. – Расположенный в самом сердце Центральной Азии Казахстан испытывает на себе последствия этого глобального кризиса. Повышение среднемесячных температур, сильные засухи, таяние ледников и опус­тынивание создали серьезные проблемы для отечественной экономики, сельского хозяйства и экосистемы.

Для снижения негативных последствий, связанных с изменением климата в наиболее уязвимых секторах, Правительством Казахстана разработаны нормы по адаптации к изменению климата. Благодаря финансовой поддержке партнеров стала возможна реализация проектов, направленных на сохранение биоразнообразия, снижение темпов деградации земель и сокращение применения в сельском хозяйстве вредных химических веществ.

Как подчеркнул Нуркен Шарбиев, приоритетами для Казах­стана являются защита окружаю­щей среды и «зеленый» образ жизни, продвижение национальной стратегии активного реагирования на изменение климата.

В рамках проекта ИСЦАУЗР-2 разработаны карта засолен­ности и карта продуктивности почв Казахстана, в работе находится модуль по прогнозированию и мониторингу засухи. Все эти инструменты, как на­деются их разработчики, помогут Правительству Казахстана минимизировать негативное воздействие изменения климата на природные ресурсы и повысить способность сельскохозяйственного сектора адаптироваться к засухе и засоленности почв.

Критический момент

В настоящее время, как уже было упомянуто выше, доля деградированных почв на планете достигла 40%. И такая ситуация ставит под удар производство продовольствия, угрожает био­разнообразию и усугубляет климатический кризис. Об этом по случаю Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

– Мы не можем жить без поч­вы, но относимся к ней как к грязи, – подчеркнул он. – Из-за нерационального земледелия скорость эрозии почвы в 100 раз превышает темпы ее восстановления в рамках естественных процессов.

В последнем докладе ООН по изменению климата подчеркивается: темпов и масштабов того, что было сделано до сих пор, а также того, что делается в настоящее время, недостаточно для борьбы с изменением климата. Ожидается, что обус­ловленная климатом нехватка продовольствия и воды будет возрастать по мере усиления потепления.

– Нужны срочные и существенные меры. Важна борьба с деградацией сельскохозяйственных угодий, опустынива­нием и засухой. Финансирование экспертизы, предупреждения эрозии и восстановление почв чрезвычайно полезны для реализации климатических целей, усиления продовольственной безопасности и поддержания экосистем, – заявила сотрудник регионального офиса Секретариата Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) Надежда Дементьева.

Эксперт напомнила, что КБО ООН – единственный универсальный международный договор, связывающий вопросы окружающей среды и развития с устойчивым управлением земельными ресурсами.

Каждый год человечество теряет около миллиона квад­ратных километров здоровых и продуктивных земель. За период с 2015-го по 2019 год было утрачено приблизительно 4,2 млн кв. км, что соответствует общей площади пяти государств Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В ноябре в Самарканде на 21-й сессии Комитета по реализации КБО ООН участники обсудили вопросы содействия устойчивому управлению земельными ресурсами, обеспечения прав женщин на землю, а также борьбы с засухой и лесными пожарами, которые усили­ваются вследствие изменения климата и деградации окружающей среды. Эта повестка была выбрана не случайно: Центрально-Азиатский регион сильно подвержен климатичес­ким изменениям.

Обращаясь к делегатам сессии, Антониу Гутерриш напомнил, что лидеры стран дали миру обещание бороться с ужасной тенденцией превращения здоровых и продуктивных почв в пустыню, оживить районы, которые человечество привело к упадку, создать мир, где будет достигнут нейтральный баланс деградации земель.

Предупреждение рисков

По словам председателя Комитета по управлению земельными ресурсами Минис­терства сельского хозяйства РК, главного земельного инс­пектора страны, национального координатора КБО ООН Мурата Темиржанова, казахстанская сторона принимает активное участие в работе межрегиональной группы по достижению странами целей и Стратегии КБО ООН на период с 2018-го по 2030 год. В борьбе с процессами деградации важное значение имеет осведомленность о всех происходящих в почвах изменениях и выявление причин, лежащих их в основе. Только обладая актуальными данными о состоянии земель, можно говорить об устойчивом управлении ими и о мерах по их восстановлению.

В соответствии с государственным заданием предусматривается обследование и мониторинг земель сельскохозяйственного назначения, в рамках чего будут определены качественные характеристики почв, выявлены деградированные участки.

На период до 2026 года запланировано проведение поч­венных обследований на территории 25,25 млн га, геоботанических обследований с разработкой электронных карт – на 29,6 млн га, а также мониторинг 36 млн га земель. В ходе данной работы будут ­изучены антропогенные и природные факторы, способствующие развитию процессов ветряной (дефляция), водной эрозии и засоления почв.

На 1 января 2023 года оцифровано 90 414,3 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения (44% от территории респуб­лики, занятой сельскохозяйственными угодьями, включая инфраструктуру). Через два года Казахстан будет полностью охвачен цифровыми сельскохозяйственными картами, за исключением пустынных и полупустынных земель.

Цифровые карты земель сельскохозяйственного назначения позволят вести мониторинг и отображать фактическое состоя­ние аграрных угодий.

По словам председателя Комитета по управлению земельными ресурсами, в апреле ­2023-го Президент подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижи­мости». В соответствии с ним их ведомству передана функция по организации изыскательских работ, проведению агрохимических и геолого-мелиоративных обследований для учета качества земель.

– Это позволит сохранить монополию на данные виды работ и будет способствовать ведению единой и скоординированной политики по обеспечению рационального и эффективного управления земельными ресурсами, – пояснил Мурат Темиржанов.

Приняты также законодательные поправки в Земельный кодекс, предусматривающие, в частности, сокращение срока принудительного изъятия неиспользуемых наделов с двух лет до года и внедрение нового механизма государственного контроля на основе космичес­кого мониторинга.

Секретарь Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента РК Ольга Булавкина заверила, что, понимая важность обсуж­даемых вопросов, сенаторы готовы сотрудничать в деле совершенствования отечественной законодательной и нормативной базы, способствующей переходу к рациональному земле- и водопользованию.

В рамках конференции участники также обсудили методы, сохраняющие биоразнообразие почв, повышающие их плодородие путем способности «связывать» углерод и играть таким образом решающую роль в борьбе с изменением климата.