К почве нельзя относиться как к грязи! Статьи 16 января 2024 г. 2:03 60 Марина Демченко Почвенный покров Казахстана отличается низкой устойчивостью к антропогенным нагрузкам и в сильной степени подвержен процессам деградации и опустынивания. фото из архива "КП" Климат – друг и враг По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 95% продуктов питания производятся в почве. Вместе с тем около 40% почвенных угодий в мире деградировано, их качество и плодородие ухудшились. Для Казахстана это тоже большая проблема. На сегодняшний день, по данным почвенных обследований, более 90 млн га сельскохозяйственных угодий подверглись эрозии, свыше 35 млн гектаров засолено и порядка 27 млн га, в основном пастбищ, деградировали. Эти тревожные цифры были озвучены участниками состоявшейся в Астане конференции «Почва и вода – основа жизни на Земле», приуроченной ко Всемирному дню почв. Мероприятие было организовано при содействии регионального проекта ФАО⁄ГЭФ «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засолению ландшафтах сельскохозяйственного производства Центральной Азии и Турции» (ИСЦАУЗР-2). Как отметил вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов, мероприятия Всемирного дня почв в 2023 году были направлены на повышение осведомленности о взаимосвязи между почвой и водой в достижении устойчивых агропродовольственных систем. По его словам, Президент нашей страны постоянно уделяет внимание вопросам рационального использования земельных ресурсов. В своей речи на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН он, в частности, подчеркнул, что климатическая повестка напрямую связана с глобальным кризисом в сфере продовольственной безопасности. И заявил о решимости использовать огромный сельскохозяйственный потенциал Казахстана для борьбы с глобальной продовольственной нестабильностью. – Изменение климата – глобальная проблема, требующая совместных усилий мирового сообщества, – в свою очередь подчеркнул вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев. – Расположенный в самом сердце Центральной Азии Казахстан испытывает на себе последствия этого глобального кризиса. Повышение среднемесячных температур, сильные засухи, таяние ледников и опустынивание создали серьезные проблемы для отечественной экономики, сельского хозяйства и экосистемы. Для снижения негативных последствий, связанных с изменением климата в наиболее уязвимых секторах, Правительством Казахстана разработаны нормы по адаптации к изменению климата. Благодаря финансовой поддержке партнеров стала возможна реализация проектов, направленных на сохранение биоразнообразия, снижение темпов деградации земель и сокращение применения в сельском хозяйстве вредных химических веществ. Как подчеркнул Нуркен Шарбиев, приоритетами для Казахстана являются защита окружающей среды и «зеленый» образ жизни, продвижение национальной стратегии активного реагирования на изменение климата. В рамках проекта ИСЦАУЗР-2 разработаны карта засоленности и карта продуктивности почв Казахстана, в работе находится модуль по прогнозированию и мониторингу засухи. Все эти инструменты, как надеются их разработчики, помогут Правительству Казахстана минимизировать негативное воздействие изменения климата на природные ресурсы и повысить способность сельскохозяйственного сектора адаптироваться к засухе и засоленности почв. Критический момент В настоящее время, как уже было упомянуто выше, доля деградированных почв на планете достигла 40%. И такая ситуация ставит под удар производство продовольствия, угрожает биоразнообразию и усугубляет климатический кризис. Об этом по случаю Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. – Мы не можем жить без почвы, но относимся к ней как к грязи, – подчеркнул он. – Из-за нерационального земледелия скорость эрозии почвы в 100 раз превышает темпы ее восстановления в рамках естественных процессов. В последнем докладе ООН по изменению климата подчеркивается: темпов и масштабов того, что было сделано до сих пор, а также того, что делается в настоящее время, недостаточно для борьбы с изменением климата. Ожидается, что обусловленная климатом нехватка продовольствия и воды будет возрастать по мере усиления потепления. – Нужны срочные и существенные меры. Важна борьба с деградацией сельскохозяйственных угодий, опустыниванием и засухой. Финансирование экспертизы, предупреждения эрозии и восстановление почв чрезвычайно полезны для реализации климатических целей, усиления продовольственной безопасности и поддержания экосистем, – заявила сотрудник регионального офиса Секретариата Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) Надежда Дементьева. Эксперт напомнила, что КБО ООН – единственный универсальный международный договор, связывающий вопросы окружающей среды и развития с устойчивым управлением земельными ресурсами. Каждый год человечество теряет около миллиона квадратных километров здоровых и продуктивных земель. За период с 2015-го по 2019 год было утрачено приблизительно 4,2 млн кв. км, что соответствует общей площади пяти государств Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В ноябре в Самарканде на 21-й сессии Комитета по реализации КБО ООН участники обсудили вопросы содействия устойчивому управлению земельными ресурсами, обеспечения прав женщин на землю, а также борьбы с засухой и лесными пожарами, которые усиливаются вследствие изменения климата и деградации окружающей среды. Эта повестка была выбрана не случайно: Центрально-Азиатский регион сильно подвержен климатическим изменениям. Обращаясь к делегатам сессии, Антониу Гутерриш напомнил, что лидеры стран дали миру обещание бороться с ужасной тенденцией превращения здоровых и продуктивных почв в пустыню, оживить районы, которые человечество привело к упадку, создать мир, где будет достигнут нейтральный баланс деградации земель. Предупреждение рисков По словам председателя Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК, главного земельного инспектора страны, национального координатора КБО ООН Мурата Темиржанова, казахстанская сторона принимает активное участие в работе межрегиональной группы по достижению странами целей и Стратегии КБО ООН на период с 2018-го по 2030 год. В борьбе с процессами деградации важное значение имеет осведомленность о всех происходящих в почвах изменениях и выявление причин, лежащих их в основе. Только обладая актуальными данными о состоянии земель, можно говорить об устойчивом управлении ими и о мерах по их восстановлению. В соответствии с государственным заданием предусматривается обследование и мониторинг земель сельскохозяйственного назначения, в рамках чего будут определены качественные характеристики почв, выявлены деградированные участки. На период до 2026 года запланировано проведение почвенных обследований на территории 25,25 млн га, геоботанических обследований с разработкой электронных карт – на 29,6 млн га, а также мониторинг 36 млн га земель. В ходе данной работы будут изучены антропогенные и природные факторы, способствующие развитию процессов ветряной (дефляция), водной эрозии и засоления почв. На 1 января 2023 года оцифровано 90 414,3 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения (44% от территории республики, занятой сельскохозяйственными угодьями, включая инфраструктуру). Через два года Казахстан будет полностью охвачен цифровыми сельскохозяйственными картами, за исключением пустынных и полупустынных земель. Цифровые карты земель сельскохозяйственного назначения позволят вести мониторинг и отображать фактическое состояние аграрных угодий. По словам председателя Комитета по управлению земельными ресурсами, в апреле 2023-го Президент подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости». В соответствии с ним их ведомству передана функция по организации изыскательских работ, проведению агрохимических и геолого-мелиоративных обследований для учета качества земель. – Это позволит сохранить монополию на данные виды работ и будет способствовать ведению единой и скоординированной политики по обеспечению рационального и эффективного управления земельными ресурсами, – пояснил Мурат Темиржанов. Приняты также законодательные поправки в Земельный кодекс, предусматривающие, в частности, сокращение срока принудительного изъятия неиспользуемых наделов с двух лет до года и внедрение нового механизма государственного контроля на основе космического мониторинга. Секретарь Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента РК Ольга Булавкина заверила, что, понимая важность обсуждаемых вопросов, сенаторы готовы сотрудничать в деле совершенствования отечественной законодательной и нормативной базы, способствующей переходу к рациональному земле- и водопользованию. В рамках конференции участники также обсудили методы, сохраняющие биоразнообразие почв, повышающие их плодородие путем способности «связывать» углерод и играть таким образом решающую роль в борьбе с изменением климата. #Астана #экология #климат #конференция #почва