К теракту призывали двое радикалов-рецидивистов в Абайской области

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Двух мужчин осудили за пропаганду терроризма в Абайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антитеррористического центра Казахстана.

Фото: Kazpravda.kz

Ч. и Р. публично призывали своих знакомых к акту терроризма и склоняли их к противоправным действиям.

Суд города Семея признал мужчин виновными по уголовной статье «Пропаганда терроризма» и приговорил к 9 и 7,5 годам лишения свободы.  

При этом оба были ранее судимы за аналогичные преступления.  

Абайский областной суд оставил без изменения поданную апелляцию по изменению срока наказания.

Следствие доказало, что оба рецидивиста активно распространяли среди верующих радикальную религиозную идеологию и призывали к насильственным действиям в отношении гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов.

Их вина полностью доказана свидетельскими показаниями, вещественными доказательствами и оперативными материалами.

Отбывать сроки радикалы будут в тюрьме строгого режима.

 

 

 

 

#суд #Семей #Абайская область #приговор #пропаганда терроризма

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