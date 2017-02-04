К цифровизации экономики

На расширенном заседании президиума Национальной академии наук президент НАН РК Мурат Журинов сообщил, что Казахстан по объему ВВП занимает одно из ведущих мест в ЕАЭС, второе после России. Это большое достижение. И теперь, когда Казахстан находится в числе 50 конкурентоспособных государств, надо активнее продвигать пять приоритетов развития, изложенных в Послании Президента.
Участники заседания обсудили механизмы реализации пяти приоритетов Третьей модернизации Казахстана. А именно: ускоренное технологическое обновление экономики, в том числе агропромышленного комплекса, транспорта и логистики, вопросы участия ученых в инновационных разработках и цифровых технологиях, в Третьей модернизации страны в целом.
Академик НАН РК, ректор КазНАУ Тлектес Есполов акцентировал внимание на аграрном секторе, который должен стать новым драйвером экономики. Сегодня перед АПК стоят задачи по наращиванию сельхозпроизводства и обеспечению продовольственной безопасности. Аграрный сектор, по словам Есполова, по многим позициям уже сегодня может стать крупнейшим экспортером органической продукции и сформировать узнаваемый в мире казахстанский бренд продуктов питания. Для этого в Послании определены ключевые рычаги для формирования конкурентоспособного аграрного сектора страны.
Директор Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, член-корреспондент Зарема Шаукенова напомнила, что согласно классическим теориям модернизации только глубокое обновление структур общественной жизни может привести к прорыву. Однако, чтобы запустить инновационное мышление, необходима среда, которая как раз и обеспечивается комплексом условий, обозначенных в Послании. Это – инновационная и технологичная медицина, качественные госуслуги, IT-сектор, инновационные кластеры, торговля, система образования. Но самое главное – это поддержка предпринимательской инициативы.
Участники заседания в своих выступлениях подчеркивали: Послание, призывающее к переходу к новой технологической формации, звучит актуально и Казахстан имеет все возможности встроиться в эту меняющуюся парадигму. В таких условиях возрастает роль науки, так как модернизация подвластна именно ей.
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