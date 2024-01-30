К вам пришел трубочист

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Чеэсники использовали креативный ход, чтобы напомнить населению о необходимости чистить печные трубы.

фото ДЧС ВКО

В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям привели тревожную статистику: с начала сезона от неисправных печек пострадали 17 человек, в том числе 10 детей. Один ребенок погиб. Во время обходов специалисты противопожарной службы выявили 13 тыс. нарушений, связанных с эксплуатацией печей.

Как пояснили в департаменте, несмотря на массовую раздачу памяток и инструктаж, чеэсники решили добиться внимания людей еще и с помощью креатива. В Усть-Каменогорске в частном секторе к жильцам пришел… трубочист с помощниками. В Европе эта профессия возникла в XIII веке: рабочие в черной форме и с щеткой в руках поднимались на крыши и очищали печные и каминные трубы от липкой сажи. Защищали семьи от возможных пожаров. Увидеть трубочиста на улице и подержаться за пуговицу на его форме считалось хорошей приметой.

– Наш трубочист проверил дымоходы в десяти домах, пять из них оказались забиты, – рассказала пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова. – Мы напомнили жильцам о правилах безопасности и дополнительно вручили многодетным семьям и пожилым людям огнетушители и датчики угарного газа.

По словам чеэсников, трубы необходимо очищать перед началом отопительного сезона и потом не реже одного раза в два-три месяца. Чердаки и помещения с дымоходами следует побелить, место перед печью закрыть металлическим листом. Раскаленную золу и шлак, после того как их выгребли из топки, нужно вынести в специально отведенное место и пролить водой.

К слову, с XVIII века в Австрии, Дании, Польше и некоторых других странах трубочисты получили от государства ряд привилегий. Например, они были освобождены от военной службы, им полагалась форма с гербом и цилиндром. В Европе до сих пор действуют своего рода гильдии «королей дымоходов и крыш». Они передвигаются на автомобилях, при работе пользуются видеокамерами и даже тепловизорами, чтобы точно определить места возможных утечек. Они сдают экзамены на знание законодательства об охране окружающей среды, ведут контроль за выбросами. И по-прежнему трубочисты под номером один в списке тех, кто по поверью приносит удачу.

#акция #ДЧС ВКО #дымоход #трубочист

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