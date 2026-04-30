К зеленой трансформации на высокой скорости

Успехи в цифрах

Ведущий мировой производитель автобусов – компания Yutong – постепенно, но уверенно завоевывает казахстанский рынок пассажироперевозок: значительная часть транспортных средств, обслуживающих пассажиров в Астане и Алматы, – именно этой марки.

Yutong производит междугородние, туристические, городские, служебные, школьные автобусы, экскурсионные тележки, автобусы-шаттлы для аэропортов, специализированные и даже беспилотные микроавтобусы. В 2025 году их было продано 49,5 тыс. единиц в 100 странах. Каждый десятый автобус в мире – компании Yutong. В самом Китае это безусловный лидер отрасли на протяжении последних 20 лет.

Одним из важнейших стратегических рынков для Yutong выступает Центральная Азия. Здесь действуют 56 станций технического обслуживания (одна собственная и 55 авторизованных), 10 мобильных групп обслуживания, два центральных склада запчастей, четыре склада предварительного хранения, четыре дилера запчастей и один совместный KD-завод.

С момента выхода на рынок Казахстана в 2005 году пройдена трансформация от «экс­порта продукции» к «экспорту технологий и предоставлению локализованных решений». В нашей стране продано более 10 тыс. автобусов. При этом Yutong стал самым представленным китайским брендом в республике.

Помимо предоставления адаптированных к местным условиям кастомизированных продуктов, значительные масштабы в ­Казахстане приобрело локализованное производство Yutong. В 2021 году в Сарани на территории площадью 12 гектаров был запущен совместный завод QazTehna производительностью 1 тыс. автобусов и 200 единиц строительной техники в год.

На предприятии организован полный производственный цикл, включая сварку, покраску, окончательную сборку и тестирование. Косвенно создано более 5 тыс. рабочих мест. Таким образом, поставляя передовые продукты, технологии и опыт управления производством, Yutong способствует развитию казахстанской автомобильной промышленности.

От исследований до испытаний

В середине апреля почти 200 представителей клиентов компании и СМИ из ­Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Монголии посетили завод Yutong в городе Чжэнчжоу, чтобы принять участие в мероприятии «Путешествие Yutong в поисках ценности» под девизом «Совместное развитие экосистемы – общий путь в будущее». Гости смогли в полной мере оценить весь процесс создания автобусов: от научных исследований и разработок до производства и строгих испытаний.

На заводе по производству автомобилей на новых источниках энергии гостям продемонстрировали интеллектуальные и высокоэффективные производственные процессы. В учебном центре нам позволили собственноручно проделать такие важные операции, как затяжка болтов, нанесение герметика и сверление отверстий. В цеху электрофореза показали, как кузов в несколько этапов очищают от масла и грязи, а затем наносят антикоррозийное покрытие, благодаря которому в течение десяти лет он не будет ржаветь.

Также мы увидели в действии внедренную впервые в КНР сис­тему роботизированной окраски кузова, совершившую настоящий прорыв в производстве и повысившую его эффективность на 30%. В цеху сборки одновременно собираются 32 автобуса. Все сведения о материалах загружены в интеллектуальную систему, благодаря которой на каждую операцию отводится не более 20 минут.

В Научно-исследовательском центре и испытательной лаборатории мы убедились в строгих стандартах контроля качества и высоком научно-техническом потенциале автобусов Yutong. В этот центр было инвестировано более 1 млрд юаней. К слову, каждый год 5% от доходов компании направляется на НИОКР. В прошлом году эта сумма достигла 300 млн долларов.

Нам показали, как аккумуляторы Yutong испытывают огнем, водой, высокими и низкими температурами. В лабораторию с температурой минус 35 градусов лично я заходить не рискнула. Но с интересом посмотрела краш-тесты на скорости 150–200 км⁄час.

К слову, учитывая суровые морозы в Казахстане, Yutong разработала технологии предварительного подогрева аккумуляторных батарей, независимую систему водяного отопления и грамотное решение теплоизоляции кузова, что обеспечивает стабильную работу автобусов в экстремальных условиях.

Долгосрочное партнерство

Выступая на гала-вечере, генеральный директор Yutong Bus по Центральной Азии Ли ­Хайфэн подчеркнул, что со времен Великого шелкового пути наш регион играл ключевую роль в сближении культур, экономик и народов. И сегодня он по-прежнему остается важнейшим транспортным и логистическим центром Евразии.

– Для Yutong сотрудничество со странами Центральной Азии – не просто бизнес, а долгосрочное партнерство, основанное на взаимном доверии. С 2005 года мы поставили в регион уже более 14 тысяч автобусов. В ­Казахстане организовали развитую сеть сервисных станций и складов запчастей, активно участвуем в создании рабочих мест. В Узбекистане внедряем экологичные решения, способствуя развитию чистого транспорта, – рассказал Ли Хайфэн, заверив, что компания и дальше будет следовать принципу «Создавая ценность для клиентов».

– Yutong не просто продает автомобили, а объединяет усилия с клиентами, чтобы создать глобальную экосферу индустрии общественного транспорта. Благодаря пяти ключевым экосистемам – технологиям, продукции, производству, сервису и ESG – мы выстроили комплексную экспертизу по всей цепочке, что и делает нашу компанию уникальной, – отметил в свою очередь глава представительства Yutong в Казахстане Мяо Юань.

Осуществляя массовые поставки по всему миру, Yutong одно­вре­менно обеспечивает транспортное сопровождение крупных международных мероприятий, таких как Кубок Африки в Марокко, зимние Олимпийские игры в Милане и других. На автосалоне в Бельгии Yutong завоевал 7 из 12 присужденных наград, что доказывает ее конкурентоспособность, основанную на долгосрочном развитии.

Yutong предлагает бензиновые, электрические, газовые и гибридные транспортные средства, обладая мощностью производства порядка 70 тыс. единиц в год, или больше 400 автобусов ежедневно. Выпуск ключевых компонентов – электродвигателей, электронных контроллеров, батарей, кондиционеров, сидений – обеспечивает едино­образие качества, эффективность контроля затрат и стабильность поставок комплектующих.

А еще у компании более чем 60-летняя история развития и 30-тысячная армия сотрудников. Масштабы завода впечатляют: это настоящий город в городе со своей транспортной артерией и зелеными территориями!

В Казахстане Yutong создала комплексную сеть обслуживания, включающую четыре мобильные группы, одну собственную (в Алматы), 10 авторизованных станций техобслуживания, четыре склада запчастей.

Общая стоимость запасов зап­частей превышает 10 млн долларов. В случае необходимости компания своевременно направляет своих специалистов. Полноценная система послепродажного обслуживания и высокий уровень оперативнос­ти реагирования подкупают клиентов Yutong в Казахстане. Причем компания намерена увеличивать инвестиции в нашу страну, расширять масштабы локализованного сотрудничест­ва и глубже интегрироваться в местное производство.

С учетом местных особенностей

В условиях продвижения урбанизации и концепции зеленого транспорта местный рынок предъявляет высокие требования к надежности, экономичности и способности транспортных средств адаптироваться к экстремальным климатическим условиям.

– Наша технология «срок службы автобуса равен сроку службы аккумуляторной батареи» обеспечивает сверхдлительный срок эксплуатации в 15 лет и до полутора миллионов километров пробега. Гибридная система нового поколения с DMT Yutong, исключающая традиционную коробку передач и оснащенная новым поколением высокоэффективных электродвигателей с высокой удельной мощностью, доказала свою экономичность на примере реальной эксплуа­тации модели H10 на мексиканском рынке: система обеспечивает комплексный расход топлива около 27 литров на 100 километ­ров, что на более чем 30 процентов ниже, чем у традиционных дизельных автобусов аналогичной длины. В области традиционных автобусов с двигателем внутреннего сгорания Yutong также обладает важными технологическими преимуществами. Мы значительно повысили комфорт вождения и езды. Наша конечная цель – обеспечить высокую экономическую эффективность и долговечность при высокой прочности и безопас­ности, – подчеркнул Мяо Юань.

Все автобусы Yutong, поставляемые в Казахстан, проходят индивидуальную настройку с учетом местных климатических особенностей, условий эксплуатации и привычек пассажиров. В январе 2024 года компания организовала челлендж по запасу хода в экстремальных холодах в Астане. Автобус Yutong E18PRO стартовал со 100-процентным зарядом аккумулятора и в течение 16 часов работы при -25°C проехал 374 км.

Для представителей около 40 автобусных парков ­Казахстана нынешняя поездка на завод стала отличным нетворкингом. ТОО «Авто Предприятие» – один из семи официальных перевозчиков в Караганде. Его финансовый директор Ильзар Шуматов в ходе встречи с китайскими производителями запланировал покупку восьми дизельных автобусов Yutong, так как считает оптимальным соотношение их цены и качества.

Над приобретением электрических машин пока думает. Да, их обслуживание в пять раз дешевле, но стоимость вдвое дороже дизельных, да и электроника требует компетенций и соответствующей инфраструктуры, говорит он.

Руководитель ТОО «Аби-Астана» Азамат Каргулов рассказал, что 80% их автопарка – это автобусы Yutong, первые были закуп­лены еще в 2013 году.

– Тогда их никто не знал, мы покупали на свой страх и риск, и они доказали свою конкурентоспособность: первые автобусы уже прошли 2,5–3 миллиона километров пробега без вскрытия двигателя, – рассказал директор столичного автопарка.

К экологичному будущему

Отвечая на заключительной пресс-конференции на мой вопрос, каково же будущее общест­венного транспорта, представители китайской компании ответили, что это переход с традиционного топлива на новые источники энергии и дальнейшее развитие интеллектуальной составляющей. Предстоит также переход от больших вместительных автобусов к более маневренным, которые будут курсировать непосредственно в жилом секторе. Отдельная тема – водородные автобусы, которые уже, к слову, колесят по улицам Пекина.

По территории завода Yutong мы прокатились на «беспилотнике» – маленьком автобусе без водителя. Честное слово, ощущала себя словно в фан­тастическом фильме! Но такие технологии – уже не будущее, а настоящее.

Yutong проводит комплексные исследования экологического преимущества общественного транспорта на альтернативных источниках энергии и обладает зрелой технологической системой в этой области. Например, первая в отрасли технология азотной защиты поддерживает содержание кислорода в ящике аккумуляторной батареи ниже 4%, что полностью исключает риск возгорания. Заполнение ящика сухим газом эффективно предотвращает проблемы с отказом изоляции, вызванные конденсацией во влажной и жаркой среде.

Общественный транспорт на новых источниках энергии играет значительную роль в улучшении качества городского воздуха и сокращении выбросов углекислого газа. По расчетам компании, эксплуатируемые по всему миру автобусы Yutong позволили суммарно сократить выбросы углекислого газа почти на 30 млн тонн, что эквивалентно лесонасаждению на площади 140 тыс. гектаров.

Но здесь не ограничились исследованиями, и с 2024 года Yutong запустила программу «Посадка лесов для достижения углеродной нейтральности», дав обещание сажать одно дерево за каждый проданный автобус по всему миру. Реализуется эта инициатива и в Казахстане.

Yutong на протяжении долгого времени стремится содействовать внедрению зеленого общественного транспорта в нашей стране. Например, компания поставила более 700 низкопольных автобусов на природном газе для Алматы, 100 электробусов E12 и 100 троллейбусов с двумя источниками питания.

Помимо сотрудничества на уровне продукции и технологий, Yutong также активно участвует в благотворительной деятельности, связанной с зеленым способом передвижения. В августе 2025 года совместно с алматинским акиматом и генеральным консульством КНР в Алматы китайская компания организовала Неделю зеленого транспорта, призывая общественность выбирать более экологичные способы передвижения.

Несмотря на то что пока доля зеленого транспорта на наших дорогах невелика, за ним – будущее. И у нас в этом плане есть надежный опытный партнер.