К знаниям – с песней

Песня «Атамекен» стала настоящей визитной карточкой слушательницы курсов государственного языка, организованных в областном Тiл сарайы. Без выступления Ангелины здесь не обходится ни один праздник: нежный голос и безупречное исполнение даже без намека на акцент никого не оставляют равнодушным.

Любовь к пению, как и особая тяга к государственному языку, проявилась еще в детстве, делится 31-летняя собеседница. В школе она очень любила уроки казахского, а к старшим классам уже вела линейки на государственном языке. Позднее, учась в колледже на бухгалтера-аудитора, талантливая девушка начала выступать в составе группы «Грация», исполняя пес­ни на казахском и русском языках. По сей день она остается верной своему увлечению – это не только радость для души, но и отличное подспорье в языковой практике, считает Ангелина Бондарева.

– Пение очень помогает, – подчеркивает она. – Чтобы исполнение было красивым и душевным, нужно прочувствовать пес­ню. Отсюда и идет работа: сначала я делаю подробный перевод песни, раскрывая для себя ее смысл. Также очень много раз прослушиваю, чтобы понять, как звучит в оригинале выбранная мелодия. При этом тщательно работаю над правильным произношением: отмечаю свои ошибки и стараюсь их исправлять. Особенно люблю песни Розы Рымбаевой на казахском языке – они очень трогательные, сильные до дрожи.

Практика и еще раз практика – вот секрет успешного освоения языка, уверенно заявляет Ангелина Валерьевна. На работе, во дворе, в магазине, на прогулке с дочерью… Словом, при любой возможности она старается говорить на казахском. А еще у нее много казахоязычных друзей, с которыми она уже много лет подряд практикует дни общения только на государственном или русском языке.

– И на работе, и в повседневной жизни эти знания очень помогают, – рассказывает Ангелина. – Мне не надо просить кого-то перевести, чтобы понять, что говорят другие люди, – я сама могу выстроить диалог. Хотя бывает трудно иногда, но главное – собеседники понимают, что я хочу донести в разговоре. Не стыдят, что где-то сказала неправильно. Это опыт, а он приходит только с практикой. Если не разговаривать на казахском языке, то как научиться строить предложения, откуда будет пополняться словарный запас? Поэтому главное – не бояться, а каждый раз пробовать начинать разговор. Каждый день слушайте новости на казахском языке, и уже через месяц можно будет увидеть результат: вы будете узнавать привычные слова, потихоньку появится понимание, о чем идет речь. Это уже маленький шаг к победе. Не ленитесь узнавать новое, спрашивать у носителей языка, как правильно сказать ту или иную фразу. Я уверена, никто не откажет, а наоборот, вам будут только помогать преодолевать языковой барьер.

Решив не ограничиваться только хорошим разговорным уровнем, Ангелина Бондарева записалась на бесплатные курсы государственного языка и уже успешно прошла две первые ступени обучения. Талантливая, усердная и настроенная на результат слушательница сразу стала настоящей звездой группы, принимая самое активное участие как в занятиях, так и в дополнительных мероприятиях, проводимых к знаменательным датам. Также в 2023 году Ангелина завоевала Гран-при областного конкурса «Мемлекеттік тіл – ұлт тірегі» среди представителей этносов.

– Занятия проводятся в очень доброжелательном ключе, – рассказывает о курсах героиня. – Мы подробно изучаем теорию, грамматику и все закрепляем на практике. Это моя любимая часть урока – когда мы экспромтом составляем диалоги по пройденной теме. Именно в этот момент ты понимаешь, усвоен урок или нет. Если нет, то подходишь к преподавателю и спрашиваешь все, что непонятно и получаешь ответы. Плюс мы все время повторяем ранее изученные темы и закрепляем полученные знания. Курсы очень помогают. Результат не заставит себя ждать, если ходишь не для галочки, а для того, чтобы действительно выучить, понимать, разговаривать.

Кстати, свою пятилетнюю дочь Ангелина Бондарева с раннего детства также погружает в увлекательный мир государственного языка. Ева уже хорошо знает приветствия, счет и многие бытовые фразы на казахском. В детском саду девочка всегда в числе активистов и прекрасно рассказывает стихотворения на государственном языке. А главное – Ева, совсем как мама, очень любит пение и уже выучила несколько казахских песен.

– Мой совет – не бояться, не стесняться, а говорить, – делится опытом талдыкорганка. – Пусть даже с ошибками. Повторюсь, это не позор, а опыт! Никто не будет смеяться. Сложности есть всегда, когда сталкиваешься с чем-то новым. Но упорство обязательно принесет плоды. Поэтому не стоит бояться! Сейчас уйма возможностей: общайтесь, записывайтесь на курсы, читайте книги, смотрите контент на казахском. И главное – все применяйте потом на практике.