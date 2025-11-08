Между Казахстаном и США подписаны 29 соглашений на общую сумму около 17 млрд долларов

Визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон стал важной вехой для развития стратегического парт­нерства Казахстана и США, продемонстрировав не просто стремление двух стран к укреплению практического сотрудничества, но и конкретные шаги в этом направлении.

В столицу Соединенных Штатов Глава нашего государства отправился для участия во втором саммите «Центральная Азия + США», который был инициирован Президентом Дональдом Трампом. Это важное политичес­кое событие позволило странам региона наметить дальнейшие пути развития взаимовыгодного взаимодействия с ключевым заокеанским партнером.

Вместе с тем особого внимания требуют итоги двустороннего трека визита. Традиционно зарубежные визиты нашего Президента имеют целью укрепление сотрудничества с партнерами, достижение новых соглашений, привлечение инвестиций и технологий в страну. Поездка в США не стала исключением. И личные переговоры Касым-Жомарта­ Токаева с Дональдом Трампом, и деловые ивенты с участием большой казахской делегации стали исключительно результативными как с политической, так и с экономической точек зрения.

В первую очередь нельзя не отметить высокий уровень взаимопонимания, уважения и симпатии между лидерами РК и США. Яркий момент – ответ Дональда Трампа на вопрос журналиста о том, не станет ли он первым Президентом Соединенных Штатов, посетившим Казахстан?

«Я не исключаю такую возможность (посетить Казахстан. – Прим. ред.). Никогда не знаешь, что будет через год. Ваша страна обладает огромными природными ресурсами, и у вас выдающийся Президент (great President. – Прим. ред.)», – сказал Дональд Трамп.

Комментируя данное высказывание, депутат Мажилиса Парламента Никита Шаталов отмечает: очевидно, что это искренняя эмоция главы США на фоне сложившегося диалога с Президентом Токаевым.

«Трампу как миротворцу нужны контакты в регионе, которые будут ему давать свою точку зрения на способы достижения мира, отличающиеся от традиционных вашингтонских взглядов на внешнюю политику, и Токаев ему предоставляет такую услугу. Фотографии, передающие не только протокольные мероприятия, но и неформальное общение за пределами Овального кабинета, отлично передают эту атмосферу и показывают: диалог сложился, а Глава нашего государства смог донести свою точку зрения до лидера США. Это отличный итог саммита и содержательных двусторонних встреч, которые однозначно получат продолжение в дальнейшем», – добавляет Никита Шаталов.

Практические итоги визита не менее впечатляют: между Казахстаном и США подписаны 29 соглашений на общую сумму около 17 млрд долларов. Документы охватывают ключевые сферы промышлен­ности, энергетики, цифровизации, образования и инноваций. Причем, скажем так, качество инвестиций и содержание достигнутых договоренностей позволяют говорить о том, что это сотрудничество окажет мультипликативный эффект на экономическое, промышленное, технологическое развитие нашей страны. То есть Казахстан привлекает не просто деньги, но также технологии, производства, усиливает свою инфраструктуру и развивает человеческий капитал.

Например, одним из главных итогов визита стало подписание стратегического соглашения с компанией John Deere на сумму 2,5 млрд долларов, которое предус­матривает локализацию производства до 3 000 единиц сельскохозяйственной техники всемирно известного бренда в Костанае и Туркестане, строительство трех сервисных центров, развитие системы подготовки кадров и формирование в Казахстане регионального хаба по обеспечению запасными частями субъектов в странах СНГ.

Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» и американская Cove Capital заключили соглашение на сумму 1,1 млрд долларов о совместной разработке месторождений Северный Катпар и Верхнее Кайракты в Карагандинской области, где находятся одни из крупнейших в мире залежей вольфрама. Реализация проекта создаст новые мощности по глубокой переработке сырья и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

Компания Air Astana и корпорация Boeing подписали соглашение о намерениях по поставке 18 новых широкофюзеляжных самолетов Boeing 787-9 Dreamliner, что поз­волит увеличить пассажирские емкос­ти на ключевых направлениях­ и гибко развивать маршрутную сеть, соединяя Казахстан с крупнейшими деловыми и туристическими центрами Европы, Азии, США и Ближнего Востока уже с 2026 года.

Меморандумы с BETA Technologies и Joby Aero Inc. на сумму около 300 млн долларов предусматривают реализацию проектов в сфере развития электрической авиации, аэротакси и интеллектуальных транспортных систем.

Национальная инвестиционная корпорация Нацбанка РК заключила три соглашения на сумму около 1 млрд долларов с крупнейшими мировыми фондами – Brookfield Asset Management, Cerberus Capital Management и Ashmore Investment Advisors Corporation. Они направлены на развитие инфраструктуры, рынка частного капитала и долговых инструментов. Также Национальный банк РК и компания Visa подписали Меморандум о сотрудни­честве в сфере цифровых платежей, кибербезопасности и поддержки малого и среднего бизнеса, предус­матривающий создание Центра компетенций на базе АО «Национальные платежные карты».

Также в Вашингтоне «Самрук-Қазына» и Ashmore Investment Advisors объявили о реализации проекта на сумму 150 млн долларов по созданию первой в Казахстане западной брендированной многопрофильной клиники.

Казахстан делает большой упор на технологическое развитие, цифровизацию, внедрение искусственного интеллекта, и сотрудничество с США как одной из стран-лидеров в этой сфере имеет большое значение. Визит Президента в Сое­диненные Штаты придал двустороннему взаимодействию в этой области мощный импульс: главы министерств искусственного интеллекта и цифрового развития и науки и высшего образования уехали из Вашингтона с большим количеством подписанных соглашений и меморандумов, реализация которых поможет нашей стране на пути трансформации в цифровое государство.

Так, с компанией Starlink подписан Меморандум о взаимопонимании, направленный на внед­рение технологии direct-to-cell: партнерство обеспечит доступную спутниковую связь по всей территории Казахстана, включая отдаленные регионы, не охваченные наземными сетями.

Большие планы у Казахстана на сотрудничество с компанией Groq, Inc.: подписанный с ней меморандум предусматривает развертывание инфраструктуры Groq в Казахстане, проведение пилотных проектов на базе Alem.AI и Astana Hub, а также создание облачных дата-центров нового поколения для поддержки национальных и региональных программ по развитию высокопроизводительных вычислений (HPC) и ИИ.

Меморандум о взаимопонимании подписан с Perplexity AI, Inc. – в его рамках казахстанцы получат бесплатный доступ к Perplexity Pro сроком на один год. Также с этой компанией достигнуты договоренности о реализации совместных инициатив по поддержке исследований и разработок (R&D) на базе Alem.AI и развитию дата-центров.

Также Министерство ИИ намерено развивать партнерство с такими крупными игроками цифрового бизнеса, как Oracle (сотрудничество в сферах ИИ, высокопроизводительных вычислений и облачных технологий), Palo Alto Networks (кибербезопасность), DDH (North America) Inc. (цифровой майнинг).

В сфере образования и науки соглашений с американскими партнерами подписано на сумму около 50 млн долларов. В числе важных инициатив, в частности, договоренность о создании нового технического университета Улытау в Жезказгане при участии Colorado School of Mines. С компанией OpenAI, Inc. подписан меморандум, направленный на развитие образования и цифровых навыков с применением технологий ИИ, который в том числе предусматривает открытие доступа педагогов Казахстана к ChatGPT Edu.

Также МНВО РК и международная организация Educational Testing Service подписали «Дорожную карту по модернизации нацио­нальной системы тестирования с применением ИИ и адаптивных технологий обучения».

Подписанные в ходе визита документы подтверждают высокий уровень доверия между Казах­станом и США и демонстрируют стратегическую направленность двустороннего партнерства на инновации, инвестиции и устойчивое развитие.