Качество работы сенаторов оценили эксперты и обыватели

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Аманжолова Айман
zhana2006@mail.ru

В Сенате Парламента РК состоялась презентация итогов социологического исследования на тему «Восприятие деятельности Сената Парламента Республики Казахстан в соответствии с концепцией «Слышащего государства».

Пресс-служба Сената РК

Социологическое исследование, включающее опрос населения и экспертов, проведено общественным фондом «Центр социальных политических исследований «Стратегия» в декабре 2022 года. Его основные результаты депутатам представила президент фонда Гульмира Илеуова.

Открывая мероприятие, заместитель председателя Сената Ольга Перепечина отметила, что исследование проводилось с учетом поставленных главой государства Касым-Жомартом Токаевым задач по перезагрузке политической системы страны, формированию сильного и влиятельного Парламента, а также с учётом концепции «Слышащего государства».

Результаты исследования показали, что в целом казахстанцы положительно оценивают изменения, происходящие в стране. Подавляющее большинство участников социологического опроса заявили о своем доверии проводимому в Казахстане политическому курсу, направленному на всесторонние реформы. Также по итогам прошлого года социологи отмечают рост общественного доверия к деятельности Сената.

Две трети опрошенных казахстанцев, в целом, удовлетворены своим уровнем жизни. В то же время многих граждан беспокоит рост цен, трудности с трудоустройством, получением качественных медицинских услуг. Именно на решение этих вопросов президент страны, в первую очередь, ориентирует исполнительные и представительные органы власти.

Эксперты, опрошенные ОФ ЦСПИ «Стратегия», в целом, положительно оценили качество законодательной работы сенаторов, вовлечение в законотворческий процесс представителей общественности и экспертов, уровень информационной открытости Сената. При этом эксперты считают, что основными приоритетами в деятельности Сената на современном этапе должны стать социально-экономическое развитие регионов, защита прав граждан, социальная поддержка уязвимых групп населения.

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