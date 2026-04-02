Кадровая политика судов выходит на новый уровень

На площадке СЦК
10
Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

Итоги деятельности Высшего судебного совета за 2025 год были представлены на пресс-конференции в СЦК. Национальный доклад показал переход кадровой политики судебной системы Казахстана на новый качественный уровень, где ключевым приоритетом стало усиление независимости судей и обновление кадрового состава.

фото предоставлено пресс-службой СЦК

По информации члена Высшего судебного совета Жанат Оспановой, с 1 июля 2025 года в Астане начали работу три самостоятельных межрегиональных кассационных суда, что означает завершение процесса формирования новой архитектуры судебной системы.

– Эти структурные изменения потребовали внедрения современных механизмов отбора и оценки опытных и профессио­нальных кадров, в связи с чем роль Высшего судебного совета значительно усилилась – теперь он стал единым центром управления судейскими кадрами, – отметила спикер.

В прошлом году назначен 151 новый судья. Уровень восполнения кадров вырос с 97,5% до 131,3%. Впервые судебная сис­тема компенсировала не только выбытие, но и обеспечила чистый прирост. Также совету удалось закрыть 64 вакантные должности, которые на протяжении пяти лет оставались таковыми из-за отсутствия кандидатов.

– Положительные результаты 2025-го получили продолжение и в 2026 году. Указом Главы государства от 2 марта назначены 128 судей районных судов. В результате количество вакантных должностей сократилось до 230. Проходят специальные проверки и стажировку в судах 41 кандидат. После их назначения ожидается сокращение числа вакансий до 189, – такие данные привела Жанат Оспанова.

По сравнению с 2024 годом количество экзаменов увеличилось в три раза: проведено 12 экзаменов, в которых приняли участие 1 365 кандидатов, а состав квалификационной комиссии был обновлен на 40%. Увеличилось и количество заседаний комиссии: если раньше они проводились один раз в месяц, то сейчас – до четырех раз. В результате общий срок прохождения экзамена сокращен с полутора лет до трех месяцев. Полностью обновлена база заданий для тестирования: вместо прежних трехсот вопросов разработана тысяча новых.

Спикер рассказала о работе института кадрового резерва судей, который сегодня активно развивается по принципу меритократии с внедрением новых подходов к его формированию. И если ранее процесс занимал до двух лет, то теперь отбор проводится дважды в год и завершается в течение нескольких месяцев.

– В резерве числятся 149 судей. Приоритет отдается кандидатам с высокими показателями качества правосудия и управленческими компетенциями. В 2025 году 47 судей из резерва назначены на вышестоящие и руководящие должности, – констатировала Жанат Оспанова.

В 2026 году будет проведена полная цифровизация кадровых процессов. Для этого создана отдельная информационная система отбора судей, включающая модули «Вакансии», «Реестр судей» и «Реестр судов». Система направлена на повышение прозрачности, сокращение сроков и снижение влияния человеческого фактора при принятии кадровых решений. Запуск пилота планируется на июль.

#итоги #СЦК #высший судебный совет

