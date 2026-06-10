Инвесторов поддерживают комплексными мерами

По итогам 2025 года рост ВВП в стране составил 6,5%, в том числе в реальном секторе экономики показатели выросли на 8,7%, в сфере услуг – на 5,2%, сообщил на пресс-конференции в СЦК, посвященной инвестиционной политике, вице-министр национальной экономики Арман Касенов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Наибольший вклад в рост ВВП обеспечили транспорт, строи­тельство, торговля, горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство. За четыре месяца текущего года инвестиции в основной капитал выросли на 6,7% и достигли 4,9 трлн тенге.

– Международные рейтинговые агентства Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch регулярно подтверждают суверенный рейтинг Казахстана по уровню инвестиционной надежности, – подчеркнул Арман Касенов.

Для привлечения инвестиций сформирована комплекс­ная сис­тема сопровождения инвест­проектов. Реализуются механизмы защиты бизнеса. Внед­рен «прокурорский фильтр», ограничивающий необоснованное вмешательство контролирую­щих органов.

Для реализации приоритетных проектов задействуется механизм Fast Track, позволяющий ускорить получение необходимых разрешений и мер господдержки. Для оперативного решения возникающих вопросов в каждом регионе функционируют региональные инвестиционные штабы, формируется Единый реестр проблемных вопросов инвесторов.

Инвесторам предоставляются налоговые и таможенные преференции, инвестиционные субсидии, натурные гранты и другие меры господдержки в рамках заключения инвестиционного контракта.

По словам Армана Касенова, одним из ключевых инструментов поддержки крупных проектов выступает Соглашение об инвестициях. Оно позволяет инвесторам, реализующим проекты стоимостью не менее 7,5 млн МРП, получить большой комплекс мер господдержки. В 2025-м заключено 30 таких сог­лашений, в текущем – 12.

Дополнительным механизмом выступает Сог­лашение об инвестиционных обязательствах, предусматривающее стабильность налогового законодательства сроком до 10 лет для крупных отечественных производителей, реализующих масштабные проекты по созданию и модернизации производств.

Для дальнейшего совершенствования системы привлечения инвестиций в декабре 2025-го принята Концепция инвестиционной политики до 2030 года.