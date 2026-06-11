Отдых без риска и тревог

Министерство по чрезвычайным ситуациям проводит комплекс мероприятий по обеспечению безо­пасности населения в местах массового отдыха.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Для этих целей определено 733 разрешенных места на водое­мах, из них 257 коммунальных пляжей и 433 частных, 19 предназначены для спорта и туризма, 24 – для других целей, – сообщил заместитель председателя Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Асет Жылкайдаров.

В этом году для эффективного обеспечения безопасности граж­дан на воде в круглосуточном режиме будут работать 50 спасательных станций и 169 мобильных постов, дополнительно выс­тавленных на опасных участках водоемов.

Продолжается строительство и оснащение станций в наиболее посещаемых местах отдыха с укомплектованием штатной чис­ленности профессиональными спасателями.

По словам Асета Жылкайдарова, ежегодно в период купального сезона создаются около 200 мобильных спасательных постов в местах отдыха на воде. В целом принятые меры позволили спасти в прошлом году 276 человек, в том числе 85 детей.

Для оперативного реагирования активно ведется строительство инф­раструктуры и оснащение подразделений. За два года на водоемах построено девять спасательных станций. Приобретаются современные скоростные катера и другая техника. Совмест­но с акиматами проводится обучение детей навыкам плавания и оказания первой помощи.

По поручению Главы государства МЧС будет наделено контроль­но-надзорными функциями за эксплуатацией маломерных судов. Проверочные мероприятия начнутся с 1 июля.

Также в прибрежных зонах поэтапно внедряются системы видео­наблюдения с искусственным интеллектом. Их уже установили на озере Алаколь, Капшагайском водохранилище и водоемах Алматы.