Отдых без риска и тревог

Министерство по чрезвычайным ситуациям проводит комплекс мероприятий по обеспечению безопасности населения в местах массового отдыха.
– Для этих целей определено 733 разрешенных места на водоемах, из них 257 коммунальных пляжей и 433 частных, 19 предназначены для спорта и туризма, 24 – для других целей, – сообщил заместитель председателя Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Асет Жылкайдаров.
В этом году для эффективного обеспечения безопасности граждан на воде в круглосуточном режиме будут работать 50 спасательных станций и 169 мобильных постов, дополнительно выставленных на опасных участках водоемов.
Продолжается строительство и оснащение станций в наиболее посещаемых местах отдыха с укомплектованием штатной численности профессиональными спасателями.
По словам Асета Жылкайдарова, ежегодно в период купального сезона создаются около 200 мобильных спасательных постов в местах отдыха на воде. В целом принятые меры позволили спасти в прошлом году 276 человек, в том числе 85 детей.
Для оперативного реагирования активно ведется строительство инфраструктуры и оснащение подразделений. За два года на водоемах построено девять спасательных станций. Приобретаются современные скоростные катера и другая техника. Совместно с акиматами проводится обучение детей навыкам плавания и оказания первой помощи.
По поручению Главы государства МЧС будет наделено контрольно-надзорными функциями за эксплуатацией маломерных судов. Проверочные мероприятия начнутся с 1 июля.
Также в прибрежных зонах поэтапно внедряются системы видеонаблюдения с искусственным интеллектом. Их уже установили на озере Алаколь, Капшагайском водохранилище и водоемах Алматы.