Отдых без риска и тревог

На площадке СЦК
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Министерство по чрезвычайным ситуациям проводит комплекс мероприятий по обеспечению безо­пасности населения в местах массового отдыха.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Для этих целей определено 733 разрешенных места на водое­мах, из них 257 коммунальных пляжей и 433 частных, 19 предназначены для спорта и туризма, 24 – для других целей, – сообщил заместитель председателя Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Асет Жылкайдаров.

В этом году для эффективного обеспечения безопасности граж­дан на воде в круглосуточном режиме будут работать 50 спасательных станций и 169 мобильных постов, дополнительно выс­тавленных на опасных участках водоемов.

Продолжается строительство и оснащение станций в наиболее посещаемых местах отдыха с укомплектованием штатной чис­ленности профессиональными спасателями.

По словам Асета Жылкайдарова, ежегодно в период купального сезона создаются около 200 мобильных спасательных постов в местах отдыха на воде. В целом принятые меры позволили спасти в прошлом году 276 человек, в том числе 85 детей.

Для оперативного реагирования активно ведется строительство инф­раструктуры и оснащение подразделений. За два года на водоемах построено девять спасательных станций. Приобретаются современные скоростные катера и другая техника. Совмест­но с акиматами проводится обучение детей навыкам плавания и оказания первой помощи.

По поручению Главы государства МЧС будет наделено контроль­но-надзорными функциями за эксплуатацией маломерных судов. Проверочные мероприятия начнутся с 1 июля.

Также в прибрежных зонах поэтапно внедряются системы видео­наблюдения с искусственным интеллектом. Их уже установили на озере Алаколь, Капшагайском водохранилище и водоемах Алматы.

#безопасность #МЧС #вода #СЦК

Популярное

Все
Великий писатель земли кыргызской
ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Текели обретает новый стиль
Вектор укрепления партнерства
Министр провел открытый урок
Конституционный закон Республики Казахстан
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
Феномен Шакиры
Под цифровым шаныраком
Phygital Contenders Astana 2026 – итоги второго дня турнира
Схему незаконной выдачи ИИН иностранцам выявили в Астане
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Где Будда смотрит на Или
Слушайте и говорите!
На стороне природы
Подземные хроники Кангюя
Железная леди казахской сцены
Буруктал: два берега одной реки
В МВФ отметили позитивную динамику развития экономики Казахстана
Мостостроителям дан срок до сентября
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Конституционный закон Республики Казахстан
Число долларовых миллионеров в мире в 2025 году превысило 25 млн человек
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
В Астане выпустили крупнейший в Центральной Евразии поток лидеров ИИ
Перезагрузка всей политической системы – Токаев подписал 5 новых конституционных законов
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
Очередные находки древнего океана Тетис
Учителя готовы к переменам
Лучшего производителя кумыса выберут в Астане
ChatGPT на казахском: общество «Қазақ тілі» представило результаты работы с OpenAI
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена

Читайте также

Развивать кадровый потенциал
Инвесторов поддерживают комплексными мерами
Военнослужащие осваивают современные профессии
Детство под защитой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]