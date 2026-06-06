Военнослужащие осваивают современные профессии

Армия,На площадке СЦК
Марина Демченко
специальный корреспондент

Цифровизация Вооруженных сил открывает новые возможности для подготовки кадров, внедрения ин новаций и повышения эффективности управления.

Фото: СЦК

– Сегодня цифровые технологии – не только инструмент автоматизации. Они стали важным механизмом обеспечения национальной безопасности, укрепления обороно способности государства, – отметил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций.

Одна из флагманских инициатив ведомства – SARBAZ+, направленная на формирование современного образа воен нослужащего и развитие практических навыков, востребо ванных как во время службы, так и после ее завершения. В рамках этого проекта создаются специализированные классы по направлениям связи и телекоммуникаций, бес пилотных авиационных систем, цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Для военнослужащих развивается современная образовательная инфраструктура с техническими лабораториями. Они проходят обучение по программам TechOrda в сферах искусственного интеллекта, защиты данных и информационной безопасности с последующим получением международных сертификатов.

Наряду с этим Министерство обороны развивает направление Defence Tech, объединяя государственные органы, IT-компании, вузы, научное сообщество, стартапы и молодых разработчиков. Лучшие проекты получают возможность пилотирования и внедрения в интересах Вооруженных сил.

– Одним из перспективных решений стал проект Sarbaz AI – система интеллектуального распределения граждан по видам и родам Вооруженных сил на основе их навы ков и компетенций.  По итогам национального конкурса AI Governance Cup он вошел в пятерку лучших решений среди центральных государственных органов, – подчеркнул заместитель министра обороны.

Проект Sarbaz 2.0 открывает доступ к высшему образова нию после срочной службы. Программа пользуется огром ным спросом: за все время ее реализации конкурсный отбор прошли более 180 тыс. человек, а свыше 10 тыс. бывших срочников стали обладателями образовательных грантов. Свыше одной тысячи военнослужащих успешно завершили обучение на базе цифровой платформы Askeri Ziyat, объединяющей военные учебные заведения в еди ное цифровое образовательное пространство. Сейчас на этой онлайн-площадке доступно обучение по более чем 20 актуальным оборонным направлениям.

В ходе брифинга спикер поделился результатами, достиг нутыми в цифровизации военно-медицинской сферы. По его данным, более полутора тысяч медицинских работ ников используют цифровые сервисы, а военнослужащие могут записываться на прием через мобильное приложе ние. Свыше 15 тыс. из них были обслужены в цифровом формате в прошлом году. Благодаря проекту «Smart-военкомат» с декабря 2025 года по май 2026-го через электронные сервисы Министерства обороны оказано более 76 тыс. государственных услуг.

– Реализуемые проекты способствуют повышению эффективности управления войсками, развитию отечественных технологий, поддержке инноваций и расширению воз можностей для образования и профессионального роста молодых казахстанцев, – резюмировал Дархан Ахмедиев.

#минобороны #цифровизация #ИИ

Популярное

Все
А у нас во дворе
Все о республиканском бюджете
Переход к сервисной модели
Конституционный закон Республики Казахстан
Уровень инфляции снижается
Университеты Евразии становятся точками притяжения
Развивая культурное сотрудничество
Конституционный закон Республики Казахстан
Открылся цифровой медпункт
Военнослужащие осваивают современные профессии
Конституционный закон Республики Казахстан
Политическая инженерия
Задача – стать глобальным отраслевым лидером
Конституционный закон Республики Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Мостостроителям дан срок до сентября
Сохранить не стены, а память
Водопровод для Актумы
Экологичные скамейки
Мудрость, обращенная к будущему
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Педагог с большой буквы
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Жанатас: большой трансфер инноваций
В Актау откроется консульство РФ
Мудрый, добрый, человечный...
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
Итоги республиканского форума по реновации и комплексному развитию территорий подвели в Кокшетау
Экзамен на скорость
Для гуманизации уголовного законодательства
О Целях устойчивого развития
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка

Читайте также

Основа национальной идентичности
В фокусе внимания экспертов – безопасность
Взяли шефство над улановцами
Имени Газиза Байтасова

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]