Военнослужащие осваивают современные профессии

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– Сегодня цифровые технологии – не только инструмент автоматизации. Они стали важным механизмом обеспечения национальной безопасности, укрепления обороно способности государства, – отметил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций.

Одна из флагманских инициатив ведомства – SARBAZ+, направленная на формирование современного образа воен нослужащего и развитие практических навыков, востребо ванных как во время службы, так и после ее завершения. В рамках этого проекта создаются специализированные классы по направлениям связи и телекоммуникаций, бес пилотных авиационных систем, цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Для военнослужащих развивается современная образовательная инфраструктура с техническими лабораториями. Они проходят обучение по программам TechOrda в сферах искусственного интеллекта, защиты данных и информационной безопасности с последующим получением международных сертификатов.

Наряду с этим Министерство обороны развивает направление Defence Tech, объединяя государственные органы, IT-компании, вузы, научное сообщество, стартапы и молодых разработчиков. Лучшие проекты получают возможность пилотирования и внедрения в интересах Вооруженных сил.

– Одним из перспективных решений стал проект Sarbaz AI – система интеллектуального распределения граждан по видам и родам Вооруженных сил на основе их навы ков и компетенций. По итогам национального конкурса AI Governance Cup он вошел в пятерку лучших решений среди центральных государственных органов, – подчеркнул заместитель министра обороны.

Проект Sarbaz 2.0 открывает доступ к высшему образова нию после срочной службы. Программа пользуется огром ным спросом: за все время ее реализации конкурсный отбор прошли более 180 тыс. человек, а свыше 10 тыс. бывших срочников стали обладателями образовательных грантов. Свыше одной тысячи военнослужащих успешно завершили обучение на базе цифровой платформы Askeri Ziyat, объединяющей военные учебные заведения в еди ное цифровое образовательное пространство. Сейчас на этой онлайн-площадке доступно обучение по более чем 20 актуальным оборонным направлениям.

В ходе брифинга спикер поделился результатами, достиг нутыми в цифровизации военно-медицинской сферы. По его данным, более полутора тысяч медицинских работ ников используют цифровые сервисы, а военнослужащие могут записываться на прием через мобильное приложе ние. Свыше 15 тыс. из них были обслужены в цифровом формате в прошлом году. Благодаря проекту «Smart-военкомат» с декабря 2025 года по май 2026-го через электронные сервисы Министерства обороны оказано более 76 тыс. государственных услуг.

– Реализуемые проекты способствуют повышению эффективности управления войсками, развитию отечественных технологий, поддержке инноваций и расширению воз можностей для образования и профессионального роста молодых казахстанцев, – резюмировал Дархан Ахмедиев.