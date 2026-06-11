Развивать кадровый потенциал

На площадке СЦК
Илья Русланов

В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоялась пресс-конференция, посвященная модернизации системы подготовки судейских кадров. В ней приняли участие ректор Академии правосудия при Высшем судебном совете Канат Мусин, директор Научно-образовательного центра гражданско-правовых дисциплин Академии правосудия Руслан Султанов и профессор Ержан Егембердиев.

Фото: СЦК

Спикеры представили доклады о действующей системе подготовки судей, ключевых направлениях совершенствования судебного образования, перспективах развития кадрового потенциала и старте новой приемной кампании.

Участники пресс-конференции напомнили, что Академия правосудия является единственным в стране высшим учебным заведением с особым статусом, обеспечивающим подготовку кандидатов в судьи, повышение квалификации действующих судей и работников судов. Знаковым этапом ее развития стал переход академии в 2024 году в ведение Высшего судебного совета, что связало образовательный процесс напрямую с практическими потребностями судов.

В феврале 2025 года распоряжением председателя Высшего судебного совета Дмитрия Малахова была утверждена Концепция развития академии на 2025–2027 годы, направленная на модернизацию всех сфер дея­тельности вуза.

По словам спикеров, за это время были утверждены новые учебные планы, а 4 июня 2025 года академия получила лицензию на докторантуру по направлению «право», успешно запустив подготовку докторов PhD и сформировав полный цикл послевузовского образования.

Также был внедрен инновационный институт референдиата – интенсивные курсы по гражданскому и уголовному праву для кандидатов в судьи.

Практическую ориентацию обучения гарантирует тот факт, что около двух третей профессорско-преподавательского состава вуза составляют действующие судьи всех инстанций. Академия успешно прошла государственную аттестацию на соответствие образовательным стандартам, а 10 апреля 2025 года получила аккредитацию Комитета науки МНВО РК как субъект научной деятельности.

Высокую эффективность учебного процесса подтверждают цифры: с 2017 по 2025 год Академию правосудия окончили более 600 человек, из которых около 80% уже работают в судебной системе страны, а квалификационный экзамен в 2025-м успешно сдали 96% выпускников.

#судьи #кадры #СЦК

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