Развивать кадровый потенциал

В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоялась пресс-конференция, посвященная модернизации системы подготовки судейских кадров. В ней приняли участие ректор Академии правосудия при Высшем судебном совете Канат Мусин, директор Научно-образовательного центра гражданско-правовых дисциплин Академии правосудия Руслан Султанов и профессор Ержан Егембердиев.
Спикеры представили доклады о действующей системе подготовки судей, ключевых направлениях совершенствования судебного образования, перспективах развития кадрового потенциала и старте новой приемной кампании.
Участники пресс-конференции напомнили, что Академия правосудия является единственным в стране высшим учебным заведением с особым статусом, обеспечивающим подготовку кандидатов в судьи, повышение квалификации действующих судей и работников судов. Знаковым этапом ее развития стал переход академии в 2024 году в ведение Высшего судебного совета, что связало образовательный процесс напрямую с практическими потребностями судов.
В феврале 2025 года распоряжением председателя Высшего судебного совета Дмитрия Малахова была утверждена Концепция развития академии на 2025–2027 годы, направленная на модернизацию всех сфер деятельности вуза.
По словам спикеров, за это время были утверждены новые учебные планы, а 4 июня 2025 года академия получила лицензию на докторантуру по направлению «право», успешно запустив подготовку докторов PhD и сформировав полный цикл послевузовского образования.
Также был внедрен инновационный институт референдиата – интенсивные курсы по гражданскому и уголовному праву для кандидатов в судьи.
Практическую ориентацию обучения гарантирует тот факт, что около двух третей профессорско-преподавательского состава вуза составляют действующие судьи всех инстанций. Академия успешно прошла государственную аттестацию на соответствие образовательным стандартам, а 10 апреля 2025 года получила аккредитацию Комитета науки МНВО РК как субъект научной деятельности.
Высокую эффективность учебного процесса подтверждают цифры: с 2017 по 2025 год Академию правосудия окончили более 600 человек, из которых около 80% уже работают в судебной системе страны, а квалификационный экзамен в 2025-м успешно сдали 96% выпускников.