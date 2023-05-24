Кадры для транспортной сферы

Как пояснили в вузе, речь идет о парт­нерстве с профессио­нальным институтом города Тяньцзинь для подготовки кад­ров в автотранспорт­ной сфере. В частности, планируется открыть современные учебные лаборатории автотранспорта, в том числе электромобилей, усовершенствовать образовательные программы по подготовке специалистов в этой области, запустить совместные с вузами Китая двудипломные программы и научные проекты с целью изучения и использования современных китайских технологий.

Мастерская Лу Баня призвана стать кузницей кадров, способных обслуживать все виды автомобилей, включая гибридные и электромобили. Особую важность в решении этой задачи придает транзитный статус Казахстана: через страну проходят 11 международных транспорт­ных коридоров.