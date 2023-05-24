Кадры для транспортной сферы Свежий выпуск 24 мая 2023 г. 4:30 1 Галина Вологодская В рамках соглашений, заключенных в ходе саммита «Центральная Азия – Китай», в Восточном Казахстане на базе Технического университета им. Д. Серикбаева приступили к созданию Мастерской Лу Баня. Как пояснили в вузе, речь идет о партнерстве с профессиональным институтом города Тяньцзинь для подготовки кадров в автотранспортной сфере. В частности, планируется открыть современные учебные лаборатории автотранспорта, в том числе электромобилей, усовершенствовать образовательные программы по подготовке специалистов в этой области, запустить совместные с вузами Китая двудипломные программы и научные проекты с целью изучения и использования современных китайских технологий. Мастерская Лу Баня призвана стать кузницей кадров, способных обслуживать все виды автомобилей, включая гибридные и электромобили. Особую важность в решении этой задачи придает транзитный статус Казахстана: через страну проходят 11 международных транспортных коридоров. #Китай #кадры #РК #специалисты #ВУЗ #Мастерская Лу Баня #подготовка специалистов #автотранспорт