Как АЗРК планирует снизить стоимость угля для бытовых нужд

Экономика
46
Гульмира Кунапия
корреспондент

О мерах для сокращения посреднических схем и увеличения числа поставщиков угля и конкуренции между ними рассказали в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пояснили в агентстве, конечные потребители приобретают коммунально-бытовой уголь у региональных угольных операторов. Они обладают соответствующей инфраструктурой, такой как ж/д тупики, базы хранения и т.д.

В свою очередь, они покупают уголь, либо у непосредственных производителей (угольные разрезы), либо у угольных трейдеров, занимающихся перепродажей угля, не имея ни ж/д тупиков, ни баз хранения и т. д.

Ранее до 2022 года основные производители коммунально-бытового угля (Каражыра и Шубарколь Комир) осуществляли реализацию угля непродуктивным посредникам в количестве от 2 до 18 из года в год в объеме до 97 %.

Далее угольные трейдеры с надбавкой в среднем 40-45% перепродавали коммунально-бытовой уголь конечным реализаторам – угольным тупикам. 

Для исключения данных посреднических схем и получения свободного доступа угольными тупиками к объемам угледобывающих предприятий с 2021 года увеличен объём угля с 10 % до 50 %, обязательно подлежащей реализации на биржевых торгах непосредственно угольным тупикам, что покрывает потребление населения. В дальнейшем планируется довести эту долю до 80 %.

– В 2024 году будет принят комплекс мероприятий по совершенствованию биржевых торгов углем, включая ужесточение требований к биржам, доступа к торгам. Также планируется анализ состояния конкуренции рынка оптовой реализации угля для выявления обладателей ключевой мощности, а также регламентации реализации угля (вне бирж) ими в части первоочередных поставок в адрес квалифицированных поставщиков, – отметили в АЗРК.

Ожидается, что эти меры позволят стабилизировать рост цен на коммунально-бытовой уголь, сократить посреднические схемы и увеличить число поставщиков угля и конкуренции между ними.

#уголь #потребители #АЗРК #цена #посредники

Популярное

Все
В стремлении к гармонии женщины-полицейские встали на... гвозди
Этот спектакль не любят железнодорожники
О любовных перипетиях аристократов
Он дал вторую жизнь деревянным изделиям. И себе
У него нет пафоса, у него летающие коровы
Зачем минируют реки Алтая?
Сразу 14 коммунальных предприятий Костанайской области повышают тарифы на свои услуги
Вино из одуванчиков
«Верховной» культуре придется потесниться
Арал: пусть небольшой, но реальный вклад
Не стратегическое сооружение, а "кошелек"
Деньги на питание школьников, перечисляемые из городского бюджета, не всегда используются по назначению
Как большегрузы «убивают» наши дороги
Выплаты в честь 8 марта
В Национальной академической библиотеке РК прошла научно-практическая конференция «Қазақ руханияты және Жүсіпбек Аймауытұлының көркемдік әлемі»
Песня остается с человеком
Казахстан выступил с позицией о создании Палестинского государства в границах 1967 года
Будущее – за молодыми
Пастбища особого назначения
Инвестиции в недра
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай
Турнир по паранастольному теннису впервые открылся в Астане
Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы
Арестован вице-министр культуры и спорта
Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»
Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин
Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
В МВД опровергли информацию о штрафах за игнорирование часового пояса
Подозреваемых в вымогательстве денег у подростков задержали в Астане
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Проект “Қарызсыз қоғам” формирует новую финансовую культуру в обществе
Фестиваль сильнейших роботов
Артефакты о переселении в Казахстан представителей 16 этносов представили на выставке
«Андрюха, так не делается!»: Рублёв обматерил судью и был дисквалифицирован
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
В Семее горит торговый центр
Откуда берет корни название города Костанай
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1

Читайте также

Обуховское месторождение выставили на торги
Не стратегическое сооружение, а "кошелек"
«Верховной» культуре придется потесниться
Казахстан импортировал цветы на 61 млн долларов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]