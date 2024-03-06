Как АЗРК планирует снизить стоимость угля для бытовых нужд

О мерах для сокращения посреднических схем и увеличения числа поставщиков угля и конкуренции между ними рассказали в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пояснили в агентстве, конечные потребители приобретают коммунально-бытовой уголь у региональных угольных операторов. Они обладают соответствующей инфраструктурой, такой как ж/д тупики, базы хранения и т.д.

В свою очередь, они покупают уголь, либо у непосредственных производителей (угольные разрезы), либо у угольных трейдеров, занимающихся перепродажей угля, не имея ни ж/д тупиков, ни баз хранения и т. д.

Ранее до 2022 года основные производители коммунально-бытового угля (Каражыра и Шубарколь Комир) осуществляли реализацию угля непродуктивным посредникам в количестве от 2 до 18 из года в год в объеме до 97 %.

Далее угольные трейдеры с надбавкой в среднем 40-45% перепродавали коммунально-бытовой уголь конечным реализаторам – угольным тупикам.

Для исключения данных посреднических схем и получения свободного доступа угольными тупиками к объемам угледобывающих предприятий с 2021 года увеличен объём угля с 10 % до 50 %, обязательно подлежащей реализации на биржевых торгах непосредственно угольным тупикам, что покрывает потребление населения. В дальнейшем планируется довести эту долю до 80 %.

– В 2024 году будет принят комплекс мероприятий по совершенствованию биржевых торгов углем, включая ужесточение требований к биржам, доступа к торгам. Также планируется анализ состояния конкуренции рынка оптовой реализации угля для выявления обладателей ключевой мощности, а также регламентации реализации угля (вне бирж) ими в части первоочередных поставок в адрес квалифицированных поставщиков, – отметили в АЗРК.

Ожидается, что эти меры позволят стабилизировать рост цен на коммунально-бытовой уголь, сократить посреднические схемы и увеличить число поставщиков угля и конкуренции между ними.