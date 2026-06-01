Новые управления по защите прав детей создали в Казахстане

Образование
Дана Аменова
специальный корреспондент

Для специалистов внедряются единые стандарты работы и программы профессионального обучения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках масштабной реформы органов опеки и попечительства по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в 20 регионах страны созданы и приступили к работе управления по защите прав детей. Сегодня в них работают 135 специалистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

По данным ведоства, главная задача новых структур - максимально оперативно реагировать на обращения, оказывать адресную помощь детям в трудных жизненных ситуациях и координировать работу всех региональных служб. Создание такой вертикали позволит решать проблемы проактивно, обеспечивая каждому ребенку надежную защиту на местах.

Важным этапом реформы стало качественное укрепление кадрового состава. Благодаря законодательному закреплению нормы «один специалист на 5 тысяч детей», общее число сотрудников органов опеки в стране с начала года увеличилось более чем в три раза - с 303 до 1029 человек.

Для специалистов внедряются единые стандарты работы и программы профессионального обучения, что позволяет выстроить общую государственную политику в сфере защиты детства на всей территории республики.

Параллельно с институциональными изменениями введен единый стандарт узнаваемости сотрудников. С 22 марта 2026 года вступили в силу правила ношения форменной одежды установленного образца.

Введение официальной формы призвано повысить статус специалистов при проведении выездных мероприятий и укрепить доверие граждан к представителям органов по защите прав детей.

Также в министерстве напомнили, что данная инициатива реализуется совместно с Уполномоченным по правам ребенка.

