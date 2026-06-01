Школьники из регионов посетили Международный центр ИИ Alem.ai в Астане

Образование
Дана Аменова
специальный корреспондент

Для талантливых детей и подростков организовали интерактивные демонстрации и познавательные активности

Фото: пресс-служба Минпросвещения

100 школьников в возрасте от 10 до 15 лет из всех регионов страны, обучающихся в 5–8 классах, посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai в рамках программы пребывания в столице, приуроченной к Международному дню защиты детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Участниками экскурсии стали победители и призеры олимпиад, отличники учебы, лауреаты творческих конкурсов, спортивных первенств, а также активные участники общественной жизни.

В ходе экскурсии школьники познакомились с возможностями искусственного интеллекта, современными цифровыми технологиями, робототехникой и программированием. Для них были организованы интерактивные демонстрации и познавательные активности, направленные на развитие интереса к инновациям и технологиям будущего.

Дети увидели работу систем, функционирующих на основе искусственного интеллекта, и узнали больше о применении цифровых технологий в различных сферах жизни.

Мероприятие направлено на расширение кругозора детей, развитие цифровых навыков и повышение интереса к науке, инновациям и современным технологическим решениям.

