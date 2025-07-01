Как изменились цены на товары и услуги за июнь в Казахстане

Потребительский рынок
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Венера Баталова
корреспондент

Месячный индекс потребительских цен в июне 2025 года замедлился и составил 0,8% (в мае 2025 г. – 0,9%), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из продуктов питания снижение цен отмечено на огурцы на 19,5%, капусту – на 18,1%, помидоры – на 15%, чеснок – на 8,4%, бананы – на 3,4%, яйца – на 3%.

Повышение цен наблюдается на мороженое на 1,9%, йогурт – на 1,6%, орехи – на 1,5%, рулеты, кексы – на 1,3%, кондитерские изделия, прохладительные напитки – по 1%, сосиски, сардельки – на 0,9%.

По непродовольственным товарам в июне т.г. рост цен отмечен на электромясорубку – на 2,5%, утюг – на 1%.

Среди услуг тарифы на горячую воду снизились на 6,2%. Цены на услуги фотографов повысились на 3,3%, организатора проведения торжеств – на 2,8%, ремонт телевизора – на 2,4%, услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений – на 1,4%, парикмахерских и салонов красоты – на 1,3%.

В годовом исчислении инфляция в июне 2025 г. составила 11,8 %.

В годовом выражении крупа гречневая подешевела на 9%, рис – на 8,3%, огурцы – на 3,5%, крупа овсяная – на 2,5%, курага – на 2,3%. Груши подорожали на 11,3%, кукуруза консервированная – на 10,8%, фруктовые и овощные соки – на 10,4%.

Среди непродовольственных товаров цены выросли на блендер – на 7,8%.

По сравнению с июнем 2024 года цены на услуги кабельного телевидения выросли на 2,2%.

Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции рассчитывается ежемесячно. Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 508 позициям.

С января 2025 года при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 40,0%, непродовольственных – 30,3%, платных услуг – 29,7%.

 

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