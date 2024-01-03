Как изменились цены на платные услуги в Казахстане за год

Экономика
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Аменова Дана
Корреспондент

Согласно данным Первого кредитного бюро, в стране заметно изменились тарифы на коммуналку, в том числе вывоз мусора, водоотведение и центральное отопление, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, платные услуги за год подорожали заметнее всего - на 12,4%.

Сильно изменились тарифы на коммуналку: вывоз мусора +33,2%, водоотведение + 28,8%, центральное отопление + 26,1%.

Из отдельных товаров обращает на себя внимание дизельное топливо (+ 15,2%), бензин (+ 13,7%), сжиженный газ в баллонах (+ 13,6%)

«Годовой рост цен на продовольствие стал наиболее сдержанным, 8,5%. Особенно заметно подорожал при том рис (34,3%), а подешевели гречка (-22,6%) и подсолнечное масло (18%). Продовольствие подорожало на 0,9%, платные услуги - на 0,8%, непродовольственная продукция - на 0,5%», — озвучили данные в Первом кредитном бюро.

Что касается месячной инфляции, то она в декабре составила 0,8%, замедлившись по сравнению с ноябрьскими значениями.

Инфляция в секторе непродовольственных товаров составила 9,1%.

#цены #продукты #инфляция #тарифы #платные услуги

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