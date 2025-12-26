Информация о легендарном летчике – основателе авиационной динас­тии и истории боевого биплана У-2 хранится в областной универсальной библиотеке имени Абая в Семее.

Казахстанцы с особой теплотой вспоминают о благородном жесте легендарного борца Кажымукана Мунайтпасова, который подарил фронту боевой биплан У-2. Этот бесценный дар 73-летний атлет сопроводил двумя условиями: самолет должен носить имя Амангельды Иманова, а пилотировать его должен казахский летчик. Его воля была исполнена.

После начала войны борец Кажымукан Мунайтпасов, прославивший Казахстан на весь мир, стремился на фронт. Его рост был 195 сантиметров, весил он более 150 кило­граммов. В разные годы выступал на самых известных площадках Санкт-Петербурга, Москвы, Киева, Варшавы, Берлина, Лондона, Кабула, добрался даже до Буэнос-Айреса. В китайском Харбине он был известен под именем Кара Иван (Черный Иван). Прославляя родной Казахстан, он завоевал 48 золотых, серебряных и бронзовых медалей. Батыр хотел внести свой вклад и в приближение Победы. Но силача, которому на момент начала войны было уже 70 лет, не взяли на фронт. И тогда возник­ла идея: если нельзя воевать, то можно обеспечить фронт чем-то важным и нужным. Мунайтпасов продолжил гастролировать по городам и селам Казахстана и ближнего зарубежья, стремясь направить полученные средства на борьбу с врагом, на нужды оборонной промышленности. Ему удалось собрать 100 000 рублей. В 1944 году Кажымукан Мунайтпасов передал собранные средства на покупку самолета.

О летчике, которому выпала честь пилотировать этот самолет, известно немного. Кажытай Шалабаев родился в Затонском районе Семипалатинска. Он рано потерял отца.

Руководитель отдела редких книг общественной библиотеки имени Абая Жанылгуль Адильбеккызы одна из первых раскрыла детали истории о покупке самолета казахским батыром, рассказала общественности о теперь уже известном пилоте.

– В конце 90-х годов я узнала из газет, что именно Кажытай Шалабаев был пилотом того самого самолета. Нашла его координаты, навестила и организовала встречу ветерана с нашими читателями. Тогда он рассказывал о военных буднях, показывал фотографии тех лет и тот самый самолет, подаренный знаменитым силачом Кажымуканом Мунайтпасовым, – рассказывает Жанылгуль Адильбеккызы.

Кажытай Шалабаев устроился на работу на кожевенный комбинат, где занимался сортировкой кожи. Когда молодому человеку исполнилось 18 лет, дядя посоветовал ему стать пилотом и отправил его в Актюбинское летное училище, готовившее кадры для гражданской авиации.

С началом войны четверых курсантов из его группы направили в Армавирскую военную школу пилотов. В 30-е годы это учебное заведение готовило парашютис­тов, младших авиационных специалистов и резервный истребительный авиаполк. В начале войны школу реорганизовали в крупный центр подготовки кадров с семью эскадрильями, двадцатью аэродромами и парком из сотни самолетов различных типов. В июне 1941 года здесь обучались около 1 500 курсантов, а учебный процесс обеспечивали 300 самолетов. В общей сложности за годы войны в стенах Армавирской военной школы обучили 4 578 летчиков.

Получив специальность, Кажытай Шалабаев отправился на фронт. Он был зачис­лен в 701-й истребительный полк 284-й дивизии 15-й воздушной армии, в составе которого и воевал до конца войны.

После очередного ночного вылета казахский воин из Семипалатинска, 21-летний Кажытай Шалабаев отдыхал в тишине полумрачного блиндажа. Проснувшись, он вышел, чтобы выкурить папиросу. К нему подошли двое сослуживцев и передали приказ командира немедленно явиться в штаб.

Там солдату сообщили неожиданную новость: «Кажытай, поздравляем! Теперь у тебя есть свой самолет!» Смущенный пилот, служивший тогда на Балтийском направлении, сначала не поверил. «У меня нет таких влиятельных родственников. Моя мать стара и нездорова. Отец умер много лет назад. Дядя тоже живет скромно», – ответил Кажытай. Но вскоре стало ясно, что щедрый дар прилетел с его родной земли – из Казахстана.

Из письма, лежавшего на столе, он узнал, что биплан У-2, известный в народе как «небесный тихоход», был приобретен специально для фронта Кажымуканом Мунайтпасовым. За годы войны наш летчик совершил 217 боевых вылетов, из которых 120 были ночными. Он провел в воздухе 430 часов. На биплане, подаренном земляком, он совершил 70 вылетов.

Последний вылет на легендарном самолете с надписями «Амангельды Иманов» с одной стороны и «Летчику-казаху от Хаджымукана» с другой планировалось совершить на знаменитом Параде Победы 24 июня 1945 года. Предполагалось, что летчики-истребители пролетят над Москвой эскадрильей, но из-за плохих погодных условий воздушное представление отменили. Вместо этого лучшие летчики Великой Отечественной войны прошли строем по Красной площади. Среди них был и Кажытай Шалабаев.

Но на этом история летчика и легендарного казахского борца не закончилась. Сразу после получения самолета летчик Кажытай Шалабаев написал Кажымукану письмо, в котором выразил благодарность за щедрый подарок фронту. После войны он пообещал навестить Кажымукана и сдержал свое слово. Сразу после окончания войны и Парада Победы летчик-истребитель отправился в Южный Казахстан. Богатырь жил в колхозе Шаульдерского района тогдашней Чимкентской области. Многодетный отец Кажымукан встретил гостя с распростертыми объятиями. В своих воспоминаниях Кажытай Шалабаев описал первую встречу так: «Он сидел на ковре посреди комнаты, очень крупный и высокий человек. Это сразу бросалось в глаза и удивляло!»

– Кажытай гостил у Кажымукана несколько дней. Его жена относилась к молодому солдату, как к родному сыну. О подвигах борца знала вся казахская степь, а Кажытаю пришлось подробно рассказать о своих военных успехах. Он рассказал о своей семье: о том, что рано потерял отца, что воспитывали его мать и ее брат. Когда речь зашла о дяде Темиржане Шыныбаеве, оказалось, что Кажымукан хорошо знаком с ним и даже выступал вместе с ним в семипалатинском цирке, – рассказала Жанылгуль Адильбеккызы, основываясь на воспоминаниях летчика.

Выяснилось, что Темиржан Шыныбаев был сильным и крепким человеком, работавшим грузчиком. В молодости он организовал в своем районе футбольную команду, занимался штангой, имел спортивные разряды и выступал в местном цирке. Именно там дядя Кажытая познакомился с прославленным борцом, звездой цирковой эстрады Кажымуканом. Богатырь даже навещал своего товарища дома в Семипалатинске. Возможно, еще будучи ребенком, Кажытай Шалабаев видел известного спортсмена.

После окончания войны Кажытай Шалабаев вернулся к мирной жизни и посвятил ее гражданской авиации. До выхода на пенсию он управлял пассажирскими самолетами, налетав за это время 16 тысяч мирных часов. Его жена Рабига работала в багажном отделении городского аэропорта.

Супруги Шалабаевы воспитали четверых детей – у них два сына и две дочери. Все они пошли по стопам родителей. Одна из дочерей, Галия, стала стюардессой, а сыновья – командирами воздушных судов. Племянники и внуки также продолжили дело своего деда, образовав целую авиацион­ную династию.

Кажытай Шалабаев скончался 8 мая 2003 года, за день до очередного Дня Победы. За свои боевые заслуги он был удостоен ордена Красной Звезды и орденов Великой Отечественной войны I и II степеней.