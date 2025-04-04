Как кот Мося с синицами подружился

Общество
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мой кот Мося очень полюбил синиц. Не в плане еды. И даже не в плане объектов для реализации своего охотничьего инстинкта, пусть и ограниченного двойным стеклопакетом окна моей кухни. Он полюбил их, если хотите, как личностей.

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Нет, начиналось все тради­ционно для кошачьих и пернатых. Он караулил, когда они прилетят, соблазненные семечками, которые я каждое утро насыпаю на внешний подоконник, и, выстраивая тактические пути для захвата хотя бы одной из синиц, начинал ритуальные охотничьи танцы. Синицы, впрочем, поч­ти сразу оценили достоинства стекол моего окна, и если и реа­гировали на нелепые Мосины телодвижения, то исключительно для того, чтобы подзадорить охотника за стеклом. А потом вовсе перестали реагировать на безуспешные попытки кота реализовать свой основной инстинкт и спокойно наслаждались лакомством.

Мося тоже в итоге осознал всю никудышность своих охотничьих танцев и решил не тратить свой бесценный энергетический ресурс, да и миски регулярно пополняются харчами. А охотничий инстинкт всегда есть возможность продемонстрировать хозяйкиным носкам и перчаткам, которые можно у нее воровать, носить во рту и представлять, что это птички.

И они подружились. Кот Мося и синицы.

Мося понял, что синицы – ранние птички, и решил, что он тоже должен стать ранним котиком. Утром он бежит на кухню, запрыгивает на подоконник, удобно на нем укладывается и ждет, когда прилетят синицы. Наблюдая эти ролевые игры уже на протяжении нескольких месяцев, я стала подозревать, что у Моси и синиц есть незримый мобильный телефон, по которому они договариваются о времени их встречи на подокон­нике, потому как буквально через минуту после появления на ­подоконнике Моси прилетают и синицы. Бывает, я не всегда успеваю вовремя насыпать семечек, и тогда одна из синиц, видимо, предводитель стаи, пока остальные собратья сидят на ветках дерева под окном, садится на подоконник и начинает клювиком стучать в окно, прямо на уровне сидящего по ту сторону Моси. Мося с понимаем смотрит на попрошайку, как бы говоря: «Она только проснулась, сейчас явится, не суетись, будет вам пропитание».

Вот так они и жили-дружили. Котик Мося и синички.

Но однажды о том, что на окне второго этажа одного дома выдают кормежку, прознали голуби, «летающие крысы», как называют их в народе. Голуби нагло приземлялись на мое окно, прогоняли синиц и за секунду съедали семечки.

С этим хамством Мося смириться не мог. Бесстрашно кидался он на стекло, пытаясь напугать голубей, издавая гортанные звуки, похожие на глас вопиющего из ада. По всему: взгляду, мимике, горловым руладам – было понятно, что этих пернатых он терпеть не намерен. Еще больше Мося был возмущен, когда увидел, что у голубей напрочь отсутствуют признаки воспитанных пернатых, которые не гадят там, где едят. То ли дело синички, которые оставляют после себя чистый подоконник.

Каждый визит голубей вызывал ярость Моси, которую он не скрывал.

А синицы? Синицы смекнули, что гнев Моси направлен исключительно против голубей. Они поняли, что Мося заботится о том, чтобы они были сыты. И когда Мося героически прогонял голубей, подружки возвращались на окно и продолжали дружить по обе стороны окна.

В этом мире каждый может найти общий язык с каждым, стоит только захотеть. Стоит только понять, что каждому хватит мес­та под солнцем – коту и синице, человеку с человеком. Ну а если вдруг повстречается вам тот, кто пачкает там, где его накормили, – позовите Мосю. Он знает, как с такими поступить…

#Дружба #кот #синицы

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