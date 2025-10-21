Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В последнее время фиксируются новые схемы интернет-мошенничества, направленные на вовлечение детей через популярные онлайн-игры и игровые сообщества. Мошенники активно взаимодействуют с детьми через группы и чаты, посвященные онлайн-играм, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

"Злоумышленники обещают виртуальные валюты или бонусы за выполнение различных заданий. Сначала они предлагают детям бесплатно получить “улучшения” для игр в обмен на выполнение простых действий. После того как ребенок соглашается, мошенники просят его открыть смартфон родителей и продиктовать СМС-коды, которые поступают при попытке взлома аккаунтов и цифровых ресурсов. В некоторых случаях дети, не подозревая о происходящем, открывают мобильные банковские приложения своих родителей и переводят деньги по QR-кодам, которые им отправляют злоумышленники. Бывают ситуации, когда аферисты с помощью несовершеннолетних оформляют онлайн-кредиты на имена их родителей, а затем похищают средства", - говорится в сообщении.

Если же дети имеют собственные банковские карты, мошенники побуждают их перевести деньги за покупку виртуальной валюты или игровых “скинов” по заманчиво низкой цене. Полиция призывает родителей усилить контроль за онлайн-активностью детей и регулярно проводить профилактические беседы.