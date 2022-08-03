Опыт модернизации жилых домов в части обеспечения быстровозводимыми блочно-модульными котельными взят за основу и в сфере здравоохранения. Для скорейшего обеспечения сельских округов медицинскими пунктами решено строить быстровозводимые здания.

Первый такой медицинский пункт полгода назад открылся в селе Бигаш Ескельдинского района. В ауле живут чуть больше двухсот человек. Для получения медицинской помощи они вынуж­дены были ехать в Жалгызагаш или районный центр Карабулак за десятки километров в любое время года. Это было не только неудобно, но и опасно для здоровья людей. Особенно тревожились за детей, беременных женщин. Теперь ситуация кардинально изменилась. В селе появился свой медицинский пункт.

Мы специально поехали в это село, чтобы увидеть своими глазами работу нового медицинского учреждения. Не поспоришь: новое есть новое. Красивое современное здание. Вокруг чисто, зелено. В медпункте работают три человека: фельдшер, санитар и охранник. Закуплено необходимое оборудование. По словам специалистов, в сутки за разной медицинской помощью обращаются от десяти до двадцати человек.

– Раньше мы вынуждены были ездить за медицинской помощью. На это уходило почти полдня: пока такси найдешь, посидишь в очереди. А сама все время переживаешь за детей. Теперь не нарадуемся. Мы очень довольны, что нам построи­ли медпункт. Получаем лечение рядом с домом. Очень удобно. После всех про­цедур можно и отдохнуть. Тем, кто живет в городе, не понять наших чувств. Но мы в нашей клинике чувствуем себя как на курорте, – рассказывает жительница Бигаша Аяулым Аскар.

В день нашего посещения в медпункт приехал Замир Сакиев, заместитель директора по хозяйственной части Ескельдинской районной больницы. Он рассказал, что при строительстве блочно-модульных медпунктов не требуется проектно-сметная документация, что значительно экономит время и средства. Главное, чтобы был земельный участок. Желательно строить такие здания в теплое время года, особенно проводить коммуникации. На строительство уходит до двух месяцев, а служить они могут годы. Мы прошли по чис­тым уютным кабинетам, побеседовали с пациентами, остались очень довольны условиями медпункта.

Отметим, что в этом году, по сведениям областного управления здравоохранения, планируется построить еще 12 блочно-модульных медицинских пунктов: в селах Кокозек Аксус­кого, Камыскала и Жыланды Алакольского, Коржынбай, Абай и Теректы Ескельдинского, Каракум, Ушкомей Каратальского, Коноваловка, Шаган и Аралтобе Кербулакского, Жамбыл Коксус­кого районов.

К сожалению, в регионе еще есть аулы, где нет никаких медицинских учреждений. В некоторых их просто закрыли в годы оптимизации из-за отсутствия необходимого количества населения. Экономическая целесообразность практически всегда берет верх, и люди, оставшиеся в отдаленных селах, а чаще всего это пенсионеры, не желающие покидать родные места, или сельчане, выращивающие скот, работающие на земле, не могут своевременно получить медицинскую помощь. Например, только в Аксуском и Ескельдинском районах надо построить еще по двенадцать медицинских пунктов. Для полного решения проблемы в каждом районе в год надо строить по два-три таких объекта. В этом плане блочно-модульные мед­пункты – идеальное решение вопроса. По сравнению со стационарными зданиями они обходятся бюджету в три раза дешевле.