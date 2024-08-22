Как казахстанцы относятся к идее строительства АЭС – соцопрос

Энергетика , Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

По заказу Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК в период с 7 по 18 августа был проведен телефонный опрос, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт ведомства

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Объем выборочной совокупности составил 1 200 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент.

В целом большинство опрошенных (53,1%) поддерживают идею строительства АЭС. Они связывают с ней большие надежды, в том числе решение проблемы дефицита электроэнергии к 2030 году.

Противники идеи строительства АЭС (32,5%) в основном опасаются возможных аварий и их последствий для окружающей среды. При этом практически каждый десятый респондент (14,4%) еще не определился со своим выбором.

Также половина респондентов (51%) считают, что обладают достаточной информацией и уровнем знаний, чтобы проголосовать на референдуме «за» или «против» строительства АЭС.

Еще 12,2% респондентов признаются, что имеют фрагментарную информацию, 31,6% опрошенных не владеют ею вовсе, а 5,2% затруднились дать ответ.

В ходе опроса 42,6% респондентов выразили твердое намерение принять участие в референдуме по вопросу строительства АЭС в случае его проведения. Еще 16,4% ответили, что скорее примут участие. Не планируют принимать участие в референдуме 25,3% респондентов, 8,9% – скорее не пойдут, а 6,8% затруднились ответить.

 

#казахстан #АЭС #КИСИ #соцопрос

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