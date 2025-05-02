Станция должна выйти на полную мощность в 2028 году, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что строительство первого энергоблока АЭС «Аккую" скоро завершится, а тестовое производство электричества намечено на конец года.

«Строительство первого реактора атомной электростанции «Аккую» скоро завершится. Мы завершили сборку турбины первого реактора. Прошли важный шаг, успешно провернув вал турбины. Мы начнем тестовое производство и поставим первую электроэнергию с «Аккую» в конце этого года», - сообщил Эрдоган, выступая на саммите по природным ресурсам в Стамбуле.

Он указал, что «ожидает, что АЭС «Аккую» выйдет на полную мощность в 2028 году, после завершения строительства остальных реакторов».