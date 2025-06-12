Assystem разработала для Казахстана методику отбора лидера международного консорциума для АЭС

Энергетика,АЭС
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Assystem, одна из ведущих мировых независимых компаний в области ядерного инжиниринга, получила роль технического консультанта ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» (КАЭС) в целях поддержки Республики Казахстан в реализации её атомно-энергетической программы.

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Assystem будет выступать в качестве технического консультанта КАЭС в комплексном предоставлении и надзоре за инжинирингом, управлением проектом и строительными работами для реализации проекта АЭС. Assystem привнесет непревзойденный опыт в области международной ядерной энергетики, сотрудничая с большинством стран, только начинающих развивать атомную энергетику, включая недавние проекты в ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции. Кроме того, Assystem занимает ведущие позиции в национальных атомных программах Франции и Великобритании.

Развитие атомной энергетики в Казахстане является частью Стратегии «Казахстан-2050», целью которой является достижение 50% выработки электроэнергии из источников, не связанных с углем и нефтью, на которые сегодня приходится около 70% производства электроэнергии. С начала 2025 года Assystem вносит вклад на основе передового международного опыта и поддерживает совершенствование методологии КАЭС для выбора технологий в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ (NP-T-1.10).

Стефан Обарбье, заместитель генерального директора Assystem Group, сказал: «Мы рады сотрудничать с Казахстаном в рамках его новой атомной энергетической программы. Команда Assystem рада работать над этой важной программой, и мы сосредоточены на ее безопасной и эффективной реализации, соответствующей требованиям МАГАТЭ и КАЭС».

Справочно:

Assystem — одна из ведущих в мире независимых инжиниринговых компаний в области ядерной энергетики, стремится ускорить переход к устойчивой энергетике. Обладая более чем 55-летним опытом работы в высокорегулируемых отраслях с жесткими требованиями к безопасности и охране, Группа предоставляет услуги в сфере инжиниринга и управления проектами, а также цифровые решения для оптимизации эксплуатации сложной инфраструктуры на всех этапах её жизненного цикла.

В 12 странах своего присутствия 8 000 экспертов Assystem содействуют реализации энергетического перехода. Для достижения доступного и низкоуглеродного энергоснабжения компания активно развивает направления низкоуглеродной генерации (атомная и возобновляемая энергетика, электросети), а также чистого водорода.

Группа также способствует внедрению низкоуглеродной электроэнергии в промышленные отрасли, такие как транспорт. В настоящее время Assystem входит в тройку крупнейших инжиниринговых компаний в мире в сфере ядерной энергетики.

#энергетика #АЭС

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