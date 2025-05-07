Как обеспечивают продбезопасность в Акмолинской области

Сельское хозяйство
58
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Развитие сельского хозяйства - одна из ключевых основ продовольственной безопасности. Уже в первом квартале 2025 года аграрии Акмолинской области показали хорошие результаты: производство мяса выросло почти на 10 процентов, молока - на 3,7 процента, куриных яиц - на 0,4 процента. Этого удалось добиться благодаря государственной поддержке и росту числа животноводческих хозяйств в регионе, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области насчитывается более 426 тысяч голов крупного рогатого скота, почти 264 тысячи лошадей и около 10 миллионов голов птицы. При этом переработка продукции также показывает рост. С начала года производство продуктов питания увеличилось на 13,7 процента. Предприятия переработали 25 тысяч тонн мяса, почти 33 тысячи тонн молока, выпустили больше сливочного масла, кефира и другой молочной продукции.

Для устойчивого роста АПК в регионе реализуется 20 инвестиционных проектов на сумму 46,5 миллиарда тенге. Они охватывают строительство молочных ферм, мясоперерабатывающих заводов, зерно- и овощехранилищ, а также систему поливов.

«Ведётся масштабная подготовка к весенней посевной кампании. В 2025 году сельхозкультуры займут 5,2 миллиона гектаров. При этом упор делается на масличные культуры, которые более выгодны по доходности, чем традиционные зерновые. Их посевные площади увеличены на 161 тысячу гектаров по сравнению с прошлым годом. Все 540 тысяч тонн семян прошли проверку и признаны кондиционными. К работе готова вся техника: более 37 тысяч единиц, включая трактора, сеялки, посевные комплексы и грузовые машины. Выделено 82,9 тысячи тонн льготного дизельного топлива - по цене ниже рыночной», - сообщили в управлении сельского хозяйства Акмолинской области.

Большое внимание уделяется развитию молочного направления. За прошлый год в области построены 5 современных молочно-товарных ферм на 5,4 тысячи голов. В этом году планируется ввести ещё 5 - в Атбасарском, Зерендинском, Бурабайском и других районах. Это позволит увеличить производство товарного молока более чем на 70 тысяч тонн.

Регион активно развивает экспорт. В 2024 году за границу было поставлено более 2,5 миллиона тонн зерна - в Китай, Иран, Италию, Латвию, Узбекистан и другие страны. Недавно подписан меморандум о сотрудничестве с эстонским портом Muuga, что откроет новые возможности для экспорта в Европу. Наряду с зерном область поставляет за рубеж мясо, молочные продукты, масло, яйца и даже живой скот.

Фермеры региона получают льготные кредиты, субсидии, удобрения и технику. Только на минеральные удобрения выделено 12 миллиардов тенге, а общий объем финансирования на аграрные программы в стране доведён до 700 миллиардов тенге. Однако теперь к получателям помощи предъявляются и новые требования - они должны показывать рост производства. В противном случае доступ к государственной поддержке будет ограничен.

Серьёзные усилия направлены и на развитие переработки. Сейчас в регионе действуют 67 перерабатывающих предприятий, из них 16 - по мясу, 15 - по молоку, 28 - мукомольных. Уровень переработки молока достиг почти 87 процентов, мяса - более 78 процентов. Это означает, что всё больше продукции производится и остаётся в регионе, укрепляя продовольственную устойчивость.

 

#Астана #АПК #сельскоехозяйство #продбезопасность

Популярное

Все
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
7 мая — день силы и чести: Казахстан отмечает День защитника Отечества
В Алматы торжественно открыли музей военной техники
Фестиваль на родине тюльпанов
Казах, покоривший небо
Подвиг без срока давности
Вспомнить всех поименно
Мы – наследники победителей!
Военный парад пройдет в Астане
О боях, любви и... подарке
В знак благодарности
В Астане проходит выставка «Театр на фронте: берег надежды»
Пример патриотизма и преданности науке
Эпохи разные, а долг один
Будущее казахского балета
Под мелодии оркестра
Место подвигу есть всегда
Начался военный парад, посвященный 80-летию Великой Победы
Кинолог – это призвание
Новеллы ужесточают ответственность
Полководец. Писатель. Патриот
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Президент наградил ветерана дипломатической службы
Первый в Центральной Азии центр креативных технологий откроется в Астане
Бизнес Сингапура инвестирует крупные и эксклюзивные проекты
Международная автовыставка начала свою работу в столице
Супруги Куангали и на работу, и домой спешат с радостью
Мангистау делает ставку на автотуризм
В Казахстане повысят налог на прибыль для банков
Региональная наука нуждается в мерах поддержки
К тюркским корням: как развивают татарскую культуру в Казахстане
Глава государства поздравил премьер-министра Канады
Ветер, ветер! Ты могуч...
Чем больше информации, тем точнее геологический прогноз
Книголюбы, объединяйтесь!
США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах
Какие национальности проживают в Казахстане
Найдут покой в родной земле
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
В каких районах Астаны появятся новые школы
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Джей Ло едет в Астану
Ставить и достигать цели
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Начато возведение крупного металлургического завода
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Концерт Дженифер Лопес в Астане – стоимость и правила продажи билетов

Читайте также

Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка…
К 2030 году Казахстан полностью обеспечит аграриев удобрени…
Рост производства мяса в Казахстане: уверенная динамика раз…
В главном зерносеющем регионе страны продолжается подготовк…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]