Развитие сельского хозяйства - одна из ключевых основ продовольственной безопасности. Уже в первом квартале 2025 года аграрии Акмолинской области показали хорошие результаты: производство мяса выросло почти на 10 процентов, молока - на 3,7 процента, куриных яиц - на 0,4 процента. Этого удалось добиться благодаря государственной поддержке и росту числа животноводческих хозяйств в регионе, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области насчитывается более 426 тысяч голов крупного рогатого скота, почти 264 тысячи лошадей и около 10 миллионов голов птицы. При этом переработка продукции также показывает рост. С начала года производство продуктов питания увеличилось на 13,7 процента. Предприятия переработали 25 тысяч тонн мяса, почти 33 тысячи тонн молока, выпустили больше сливочного масла, кефира и другой молочной продукции.

Для устойчивого роста АПК в регионе реализуется 20 инвестиционных проектов на сумму 46,5 миллиарда тенге. Они охватывают строительство молочных ферм, мясоперерабатывающих заводов, зерно- и овощехранилищ, а также систему поливов.

«Ведётся масштабная подготовка к весенней посевной кампании. В 2025 году сельхозкультуры займут 5,2 миллиона гектаров. При этом упор делается на масличные культуры, которые более выгодны по доходности, чем традиционные зерновые. Их посевные площади увеличены на 161 тысячу гектаров по сравнению с прошлым годом. Все 540 тысяч тонн семян прошли проверку и признаны кондиционными. К работе готова вся техника: более 37 тысяч единиц, включая трактора, сеялки, посевные комплексы и грузовые машины. Выделено 82,9 тысячи тонн льготного дизельного топлива - по цене ниже рыночной», - сообщили в управлении сельского хозяйства Акмолинской области.

Большое внимание уделяется развитию молочного направления. За прошлый год в области построены 5 современных молочно-товарных ферм на 5,4 тысячи голов. В этом году планируется ввести ещё 5 - в Атбасарском, Зерендинском, Бурабайском и других районах. Это позволит увеличить производство товарного молока более чем на 70 тысяч тонн.

Регион активно развивает экспорт. В 2024 году за границу было поставлено более 2,5 миллиона тонн зерна - в Китай, Иран, Италию, Латвию, Узбекистан и другие страны. Недавно подписан меморандум о сотрудничестве с эстонским портом Muuga, что откроет новые возможности для экспорта в Европу. Наряду с зерном область поставляет за рубеж мясо, молочные продукты, масло, яйца и даже живой скот.

Фермеры региона получают льготные кредиты, субсидии, удобрения и технику. Только на минеральные удобрения выделено 12 миллиардов тенге, а общий объем финансирования на аграрные программы в стране доведён до 700 миллиардов тенге. Однако теперь к получателям помощи предъявляются и новые требования - они должны показывать рост производства. В противном случае доступ к государственной поддержке будет ограничен.

Серьёзные усилия направлены и на развитие переработки. Сейчас в регионе действуют 67 перерабатывающих предприятий, из них 16 - по мясу, 15 - по молоку, 28 - мукомольных. Уровень переработки молока достиг почти 87 процентов, мяса - более 78 процентов. Это означает, что всё больше продукции производится и остаётся в регионе, укрепляя продовольственную устойчивость.