Как поддержат отечественных аграриев – правительство объявило меры

Правительство
202
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Меры поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей рассмотрены на Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров отметил, что продолжительные дожди в основных зерносеющих регионах в период уборочной кампании сказались на урожайности и качестве зерна. В этой связи у аграриев могут возникнуть трудности со сбытом продукции и выполнением своих обязательств по договорам.

В рамках исполнения поручения главы государства по оказанию необходимой поддержки сельхозпроизводителям, пострадавшим от погодных условий текущего года, предложено принять следующие меры:

- установить закупочные цены «Продкорпорации» в рамках форвардного закупа в размере 120 тысяч тенге за пшеницу 3 класса и 105 тысяч тенге за пшеницу 4 класса;

- по форвардному закупу и товарному кредиту предоставить возможность фермеру исполнить обязательства денежными средствами без выплаты штрафа или путем замены пшеницы 3 класса на 4 класс по коэффициенту 1,05 или 5%;

- для тех сельхозтоваропроизводителей, которые не имеют возможности исполнить обязательства, дать возможность осуществить пролонгацию срока исполнения договора на 1 год с возмещением банковских вознаграждений в размере 3%.

Министр подчеркнул, что одновременно с указанными мерами фермеры просят осуществить прямой закуп «Продкорпорацией» зерна у аграриев, особенно фуражной пшеницы. Это позволит оказать влияние на зерновой рынок и тем самым улучшить финансовое положение производителей зерна.

Учитывая изложенное, предложено осуществить прямой закуп в объеме 350 тысяч тонн по следующим ценам: 105 тысяч тенге за пшеницу 4 класса, 90 тысяч тенге – за пшеницу 5 класса, 70 тысяч тенге – за неклассную пшеницу.

При этом закуп будет осуществляться после выделения соответствующих средств из бюджета.

По итогам обсуждения члены госкомиссии поддержали предложенные меры. Премьер-министр поручил уполномоченным госорганом незамедлительно начать работу по оказанию поддержки сельхозтоваропроизводителям.

#Правительство #сельское хозяйство #зерно #господдержка #АПК #урожай

Популярное

Все
Соцсети – хорошо, а газета – лучше!
Путевка в Высший дивизион
Где лечить, куда госпитализировать?
Город что пастбище
Удачливее Робинзона!
Каким должен быть адвокат?
Сотрудники невидимого фронта
Карантин вводят в одном из сел Костанайской области из-за вспышки бруцеллеза
Гаражная «карусель»
Пошлина преткновения
Саябек Сахиев: Казахстану необходима атомная энергетика!
Конфликт в «горячей» фазе
Что не так с коэффициентами и нормативами?
Знаменуя процесс трансформации
Будут делать правильный мед!
Свет без перебоев
За все тебя благодарю
«Прописка» для органики
И дым, и огонь
Кадровый вопрос
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Ни дня без камеры
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Не убивайте детство
В театре «Астана Балет» идут последние приготовления к премьере национальной балетной сказки «От қыз»
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Авиаторы и логисты обсудили будущее авиаперевозок в Казахстане
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Девушка выпала из окна многоэтажки в Астане
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области

Читайте также

Сколько казахстанцев находятся в Израиле
Казахстан направит спасателей и гуманитарную помощь в Афган…
Турецкий Eren Holding рассмотрит потенциальные проекты для …
Новые оптово-распределительный и гематологический центры по…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]