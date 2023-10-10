Как поддержат отечественных аграриев – правительство объявило меры

Меры поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей рассмотрены на Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров отметил, что продолжительные дожди в основных зерносеющих регионах в период уборочной кампании сказались на урожайности и качестве зерна. В этой связи у аграриев могут возникнуть трудности со сбытом продукции и выполнением своих обязательств по договорам.

В рамках исполнения поручения главы государства по оказанию необходимой поддержки сельхозпроизводителям, пострадавшим от погодных условий текущего года, предложено принять следующие меры:

- установить закупочные цены «Продкорпорации» в рамках форвардного закупа в размере 120 тысяч тенге за пшеницу 3 класса и 105 тысяч тенге за пшеницу 4 класса;

- по форвардному закупу и товарному кредиту предоставить возможность фермеру исполнить обязательства денежными средствами без выплаты штрафа или путем замены пшеницы 3 класса на 4 класс по коэффициенту 1,05 или 5%;

- для тех сельхозтоваропроизводителей, которые не имеют возможности исполнить обязательства, дать возможность осуществить пролонгацию срока исполнения договора на 1 год с возмещением банковских вознаграждений в размере 3%.

Министр подчеркнул, что одновременно с указанными мерами фермеры просят осуществить прямой закуп «Продкорпорацией» зерна у аграриев, особенно фуражной пшеницы. Это позволит оказать влияние на зерновой рынок и тем самым улучшить финансовое положение производителей зерна.

Учитывая изложенное, предложено осуществить прямой закуп в объеме 350 тысяч тонн по следующим ценам: 105 тысяч тенге за пшеницу 4 класса, 90 тысяч тенге – за пшеницу 5 класса, 70 тысяч тенге – за неклассную пшеницу.

При этом закуп будет осуществляться после выделения соответствующих средств из бюджета.

По итогам обсуждения члены госкомиссии поддержали предложенные меры. Премьер-министр поручил уполномоченным госорганом незамедлительно начать работу по оказанию поддержки сельхозтоваропроизводителям.