2 марта т.г. во всех областных центрах и городах республиканского значения начинается отбор и изучение кандидатов на срочную воинскую службу в ряды Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

Представители СГО РК будут проводить отбор призывников до 10 апреля 2026 года.

К кандидатам предъявляются следующие требования: возраст 18-27 лет, рост не ниже 180 см, образование: средняя школа, колледж или университет, хорошее состояние здоровья.

Приоритет отдается призывникам с высшим образованием, а также имеющим спортивные достижения и разряды.

Прошедшие отбор новобранцы СГО РК будут проходить срочную службу в воинских частях 0111, 0112, расположенных в гг. Астана и Алматы.

В рядах Службы государственной охраны РК военнослужащие срочной службы будут выполнять особые задачи, такие как, обеспечение безопасности Президента РК и других охраняемых лиц, участие в церемониальных и протокольных мероприятиях, охрана эталонов Государственного Флага и Государственного Герба Республики Казахстан и др.

В период прохождения срочной службы в воинских частях СГО РК, под руководством опытного инструкторского состава, молодые люди будут обучаться военному делу, изучать военные специальности на занятиях по боевой и специальной подготовке.

Военнослужащие срочной службы СГО РК имеют возможность дальнейшего кадрового роста. По завершению срочной службы желающие могут продолжить службу по контракту, далее - стать сотрудником и офицером специального государственного органа и выполнять задачи по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.

В отношении военнослужащих срочной службы СГО РК действуют все льготы, установленные в Республике Казахстан по социальному обеспечению граждан, отслуживших срок прохождения воинской службы.

