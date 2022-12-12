Как Правительство будет снижать износ электро-, тепло- и инженерных сетей, рассказал премьер

Алихан Смаилов отметил, что разрабатываемая программа «Тариф в обмен на инвестиции» позволит снизить износ электро-, тепло- и инженерных сетей в республике на 20 процентных пунктов.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов представил на расширенном заседании кабинета министров под председательством президента РК планы Правительства по развитию отрасли энергетики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Алихан Смаилов отметил, что разрабатываемая программа «Тариф в обмен на инвестиции» позволит снизить износ электро-, тепло- и инженерных сетей в республике на 20 процентных пунктов. В целом для ремонта более 134 тыс. километров инженерных сетей необходимо привлечь 3,8 трлн тенге. Соответствующие подходы будут утверждены уже на текущей неделе.

В результате это позволит снизить количество аварий, отключений и технические потери тепла, повысив качество и надежность предоставляемых услуг. При этом будет уделено внимание защите социально уязвимых слоев населения.

Кроме того, в рамках усиления контроля будут внедрены система управления рисками и институт независимого технического аудита, проведена оцифровка и анализ состояния существующих активов. Наряду с этим планируется повысить прозрачность закупочных процедур, а также ответственность руководителей субъектов естественных монополий.