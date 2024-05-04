Пригородным селам Астаны снизят оплату за электричество

Жители Целиноградского района Акмолинской области сэкономят на получении электрической энергии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннацэкономики

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Понижение тарифов коснется жителей таких сел, как Тайтобе, Кызыл-Суат, Шубары, Коянды, Аккаин.

«Снижение стало возможным после недавнего приостановления территориальными департаментами КРЕМ МНЭ РК действия лицензий на услуги по снабжению электрической энергии для нерегулируемых энергоснабжающих организаций», – уточнили в ведомстве.

Также в министерстве напомнили, данная работа проведена правительством в рамках поручения главы государства по исключению посреднических структур, в том числе непродуктивных посредников в цепочке электроснабжения потребителей.

«Предпосылкой для снижения послужил переход бытовых потребителей (население) от нерегулируемых энергоснабжающих организаций к гарантирующему поставщику электрической энергии (ТОО «АРЭК-Энергосбыт»), что позволит исключить плату за обслуживание в размере 2000 тенге с каждого абонента», – говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе отметили, что данная плата взималась с потребителей ТОО «Кипэст», которое не являлось гарантирующим поставщиков электрической энергии, а лишь обслуживающей организацией, как дополнительная плата, которая ложилась на плечи потребителей.

Жители населенных пунктов Целиноградского района Акмолинской области неоднократно поднимали вопрос о правомерности взимания данной платы. Данные изменения позволят им получать электрическую энергию по утвержденным тарифам без дополнительных надбавок.