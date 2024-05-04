В ряде городов снизили тарифы на электроэнергию для бизнеса

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По данным Миннацэкономики, ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» представило уведомление в департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области о снижении тарифа на электрическую энергию для юридических лиц Караганды на 14,6% - с 38,84 тенге до 33,19 тенге за кВт.ч.

Сниженный тариф вводится в действие с 5 мая 2024 года.

«Снижение тарифа стало возможным после недавнего приостановления территориальными департаментами КРЕМ МНЭ РК действия лицензий на услуги по снабжению электрической энергии для нерегулируемых энергоснабжающих организаций. Напомним, что данная работа проведена правительством в рамках поручения президента по исключению посреднических структур, в том числе непродуктивных посредников в цепочке электроснабжения потребителей», - говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация в Шымкенте и Туркестанской области. ТОО «Энергопоток» подало уведомление в департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Туркестанской области о снижении тарифа на электрическую энергию для юридических лиц г. Шымкент и Туркестанской области на 12,4% - с 42,23 тенге до 37,00 тенге/кВтч.

Сниженный тариф вводится в действие с 1 мая 2024 года. В целом, тариф будет снижен для более 32 тысяч абонентов (юридические лица и индивидуальные предприниматели).

Ранее в Миннцэкономики сообщили и о снижении цен для бизнеса в столице. ТОО «Астанаэнергосбыт» подало уведомление о снижении тарифа на электрическую энергию для юридических лиц на 18% - с 38,35 тенге до 31,45 тенге за 1 кВт.ч.

Сниженный тариф вводится в действие с 1 июня 2024 года.