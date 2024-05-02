Овощи из Узбекистана и Таджикистана поступят на казахстанские прилавки без накрутки цен

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Меры по обеспечению стабильности цен на социально значимые продукты питания и овощи в межсезонье обсудили на совещании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Индекс цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане снижается на протяжении трех недель подряд. Устойчивая динамика снижения наблюдается по ценам на такие виды продукции, как гречневая крупа, лук, подсолнечное масло, мука и другие.
 
Для недопущения значительных ценовых колебаний на овощи в межсезонье правительством заблаговременно проработаны возможности прямой контрактации с поставщиками из Узбекистана и Таджикистана. Подведомственной организацией Министерства торговли и интеграции АО «QazTrade» подписаны соответствующие договоры с узбекскими и таджикскими партнерами. 
 
Овощи будут поставляться на казахстанский рынок посредством «зеленого коридора» и по наиболее привлекательным ценам, с исключением посредников и перекупщиков. 
 
Заключены договоры на поставку импортных овощей с 9 СПК общим объемом в 4 тыс. тонн, в том числе картофеля 2 060 тонн и лука 1 940 тонн. 


 
Для обеспечения потребностей всех регионов Казахстана и недопущения ценовых скачков на овощи в межсезонье премьер-министр поручил своевременно заключить контракты и обеспечить бесперебойные поставки продукции.
 
В целом, акиматам необходимо законтрактовать не менее 18,6 тыс. тонн картофеля, 7,2 тыс. тонн моркови и 5 тыс. тонн лука. В настоящее время из имеющихся запасов разбронирован объем в размере 81 тыс. тонн овощной продукции.  
 
Также на совещании были рассмотрены результаты государственного контроля за соблюдением требований при реализации социально значимых продуктов питания. С начала года министерством совместно с заинтересованными органами выявлено 732 факта превышения торговой надбавки, возбуждено более 1 тыс. административных производств, устранено 109 непродуктивных посредников.
 
Проанализировано более 2,5 тыс. цепочек, влияющих на ценообразование, выявлено более 800 рисков нарушений торгового, налогового и антимонопольного законодательств. Информация по всем установленным фактам направлена в уполномоченные органы для принятия оперативных мер. Деятельность региональных комиссий переформатирована и усилена за счет вовлечения контрольно-фискальных и правоохранительных органов.
 
Глава правительства поручил акимам Жамбылской области и области Абай, где зафиксирован рост цен по некоторым позициям, усилить меры по их стабилизации.
 
Министерству торговли дано поручение ежедневно проводить анализ изменения цен, министерству сельского хозяйства — качественно и в полном объеме обеспечить рынок отечественным урожаем, реализовать все запланированные меры по наращиванию объемов обработки в сфере агропромышленного комплекса. 

«Обеспечение людей качественными и недорогими продуктами –  одна из основных задач правительства и местных органов власти. Нужны прямые поставки без посредников и махинаций с ценами. Акимы совместно с правоохранительными органами должны обеспечить порядок и прозрачность в этом вопросе», — подчеркнул Олжас Бектенов. 

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