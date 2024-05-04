Около 300 фактов незаконного провоза нефтепродуктов зарегистрировали в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу и Комитет государственных доходов МФ подписали Дорожную карту по недопущению вывоза нефтепродуктов и незаконного оборота подакцизной продукции на текущий год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: АФМ

Председатель КГД Жандос Дуйсембиев отметил важность объединения усилий в сфере оборота подакцизной продукции и обеспечения повышенного спроса на ГСМ в период весенне-полевых и уборочных работ.

Отметим, на сегодняшний день введен запрет вывоза на экспорт отдельных видов нефтепродуктов из страны, однако в текущем году КГД уже предотвращено 299 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов, агентством зарегистрировано 13 материалов досудебного расследования по фактам незаконного оборота нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, в целях защиты здоровья населения ведется активная работа по противодействию производству неучтенной алкогольной продукции в подпольных цехах.



В завершение встречи стороны отметили, что результаты дальнейшей совместной работы в рамках подписанной Дорожной карты повлияют на экономическое развитие страны, инвестиционный климат и увеличение доходов в госбюджет.